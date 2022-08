Pricemou aux commandes du commerce : « je m’efforcerai de mener avec humilité pour atteindre les objectifs » 

Désormais Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou a cédé ce lundi 22 août 2022, son fauteuil de ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat à Mme Rose Pola Pricemou, précédemment ministre de l’Information et de la Communication.

La cérémonie de passation de service s’est tenue sous la présidence du ministre secrétaire général du gouvernement, Abdourahmane Sikhé Camara, en présence des membres du gouvernement, parents et amis des ministres concernés et de nombreux travailleurs dudit ministère.

Dans son intervention introductive, le secrétaire général du gouvernement a tenu à louer les efforts fournis par Dr Bernard Gomou et ses cadres dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie de la population guinéenne.

« Monsieur le ministre sortant, votre passage à la tête de ce département au cours de ces derniers moments a été marqué par le courage et l’efficacité à travers des initiatives que vous avez ambitionné pour un meilleur retour de la Guinée dans l’arène du commerce international. Vous avez servi avec dévouement pour améliorer les conditions de travail au sein de ce département. Dans l’exercice de vos fonctions, vous avez fait preuve de responsabilité et de technicité notamment la mise en place de la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat de Guinée qui était tant attendue. Mais aussi dans la conduite de toutes les activités en faveur du développement de l’industrie guinéenne et la valorisation du secteur commercial en Guinée. Soyez en félicité pour tous les services loyaux rendus à la nation », dira entre autres Abdourahmane Sikhé Camara.

Quant au ministre sortant, (Dr Bernard Gomou, devenu Premier ministre), il a tout d’abord remercié le président de la transition pour sa propulsion au poste de PM. « Permettez-moi de m’adresser aux travailleurs du Ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME. C’est avec beaucoup d’émotion que je prends la parole devant cet auditoire où je reconnais de nombreux visages familiers de collaborateurs qui resteront à jamais dans mon cœur, en raison des liens tissés depuis ma nomination à la tête de ce département le 27 octobre 2021. Une part de moi-même restera ici dans ces locaux de travail que nous avons partagé ensemble. Je tiens à remercier tous ces collaborateurs pour leur engagement, pour leur fidélité, pour leur expertise, pour leur patriotisme et pour leur disponibilité à mes côtés jusqu’à ma désignation en qualité de Premier ministre, chef du Gouvernement par son Excellence le président du CNRD, président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya que je remercie vivement. Chers collaborateurs, sachez que ma porte sera toujours ouverte à la Primature pour vous. Madame la ministre, je voudrais vous féliciter pour votre nomination à la tête de ce ministère combien stratégique en raison de son impact sur la vie socioéconomique de nos populations. »

A l’en croire, c’est une forte volonté politique qui a été insufflée à la lettre de mission sectorielle pour intervenir de toute urgence sur les problématiques à savoir : « l’établissement d’un dialogue public-privé en mettant en place la chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat mis en veille depuis près de 20 ans et en suscitant l’unification du patronat ; L’application effective du Code des investissements pour rendre notre pays plus attractif aux investissements directs étrangers et travailler à la lutte contre la concurrence déloyale générée par l’usage illégale des avantages liés à ce Code ; La rédaction d’un projet de loi sur le contenu local pour que nos compatriotes et les entreprises locales puissent bénéficier de l’exploitation des ressources nationales ; La rédaction d’un projet de politique national industriel pour augmenter la part du secteur industrielle dans le produit intérieur brut et parvenir à la transformation économique de notre pays », dira-t-il, avant d’annoncer à sa remplaçante que de nombreux projets restent encore à finaliser pour, dit-il, renforcer les secteurs marchands de l’industrie et des PME.

Il s’agit explique-t-il, « pour la construction des bureaux pour l’ONCQ, l’AGUIPEX, aux postes frontaliers, la mise en place d’un corps d’inspection du commerce, la mise en place du comité consultatif sur les prix et la concurrence… »

De son côté, la nouvelle patronne du commerce, de l’industrie et des PME n’a pas manqué de mots pour remercier Colonel Mamadi Doumbouya pour cette confiance renouvelée.

« Ce département dont j’ai désormais l’autorité est l’un des départements les plus stratégiques. Nul n’est besoin de rappeler ici les attentes de nos populations pour l’amélioration de leur bien-être, pour la résolution de la cherté de la vie, d’accès à l’emploi ou de création d’entreprises. Notre département a sous sa responsabilité le développement du commerce, de l’industrie de la promotion des PME en s’appuyant sur la valorisation de nos ressources naturelles notamment celles agricoles et halieutiques. Le développement dynamique mais régulier des secteurs industriel et commercial permettra à la création maxi des emplois, de biens et de richesses ainsi que le renforcement de la production nationale. La généralisation du label Guinée à l’ensemble de la production nationale permettra d’accentuer la visibilité de notre pays sur le marché étranger où des produits guinéens sont commercialisés sous d’autres labels. Il nous revient donc, de finaliser le processus d’adoption de la lettre de politique nationale industrielle et le projet de loi sur le contenu local destiné à promouvoir le secteur privé national, sa compétitivité pour le marché national et son accessibilité au marché étranger. Des réformes en profondeur qui permettront la transformation structurelle de notre tissu économique pour faire passer notre économie informelle à une économie formelle. La transformation de notre secteur économique par l’industrialisation massive ordonnée et coordonnée, la création de la richesse par l’appui au PME véritable moteur de toute croissance durable et inclusive. Nous créerons une synergie d’action avec les autres départements pour nous permettre d’améliorer la compétitivité de notre secteur privé et soutenir les actions de formation pertinentes au secteur privé ».

Pour y parvenir, dira-t-elle, « je m’efforcerai de mener avec l’humilité, de manière inclusive et avec la farouche volonté pour atteindre les objectifs fixés dans la feuille de route du gouvernement », dira la ministre Rose Pola Pricemou.

