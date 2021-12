Primature : Béavogui accepte enfin son sort !

Contrairement aux spéculations, le Premier ministre Mohamed Béavogui a été plus atteint par le camouflet d’Abuja que n’importe quel autre fait. Le locataire de la Primature ne pouvait pas avaler une couleuvre de trop après un voyage au Nigéria où il a été reçu au plus haut niveau par les dirigeants ouest-africains.

Si le CNRD a désavoué son Premier ministre sur la date de la mise en place du CNT, les proches de Béavogui soutiennent dur comme fer qu’il avait bien mandat du président de la transition de se prononcer.

Celui qu’on donnait donc partant de la Primature a comme décidé de rester.

Selon nos informations, une démission n’est plus à l’ordre du jour. Allez comprendre. Le colonel Mamadi Doumbouya qui ne négocie pas qu’il reste le seul commandant à bord du navire Guinée a été ferme.

Neveu de Diallo Telli, ancien secrétaire général de l’OUA et ancien ministre de la Justice de Sékou Touré et également neveu de Lansana Béavogui, plus proche collaborateur du premier président guinéen, le Premier ministre Béavogui ne peut que désapprouver la manière de rebaptiser l’aéroport de Conakry qui devient « aéroport international Ahmed Sékou Touré ». Pas plus.

Focus de Mediaguinee