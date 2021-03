Primature en Côte d’Ivoire, le Scylla dément le Grimpeur, obsèques de Djibril Tamsir Niane, à la Une des journaux

Au cours de cette semaine qui s’achève, les hebdomadaires Le Lynx, La Lance, L’observateur et le Quotidien national Horoya se sont intéressés à plusieurs sujets dont la situation de la Primature en Côte d’Ivoire, l’ONU et les politiques en Guinée et les obsèques de Djibril Tamsir Niane.

Dans sa parution du 17 mars 2021, le Quotidien national Horoya s’est intéressé aux obsèques du Pr Djibril Tamsir Niane a titré à sa Une : « Obsèques de Djibril Tamsir Niane.». Le Pr Alpha Condé salue la mémoire d’un grand homme. » Sur la question, le journal révèle que « décédé le 8 mars dernier à Dakar, le célèbre historien guinéen, Pr Djibril Tamsir Niane a regagné sa dernière demeure le lundi, 15 mars 2021, au cimetière de Cameroun à Conakry. Bien avant son inhumation, un vibrant hommage lui a été rendu par le peuple de Guinée au chapiteau du palais du peule, en présence d’éminentes délégations étrangères venues du Sénégal, du Mali et d’ailleurs. C’est le Président de la République, Pr Alpha Condé, en personne qui fut un bel ami et frère à ce monument africain qui a été le premier à se recueillir devant le corps de ce spécialiste de l’histoire médiévale africaine, auteur du livre ‘’Soundiata ou l’épopée du mandingue’’. La suite s’est déroulée en présence du président de l’Assemblée nationale, du Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofanae, des membres du gouvernement, des diplomates, des acteurs du livre, et un public cosmopolite. L’oraison funèbre lue par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aboubacar Sylla, a été l’occasion pour ce dernier de parler de l’histoire de l’homme. »

Le journal Satirique Le Lynx a, dans sa parution 15 mars barré à sa Une : « Guinée : le chef de file de la fausse opposition a rendu visite à des prisonniers politiques. Le Scylla dément le Grimpeur ! » Sur la question, notre confrère révèle que « Mamadou le Scylla de Dixxinn-Bora a rendu visite, le 11 mars aux prisonniers politiques d’Alpha Grimpeur, accompagné de ses copains comme Amadou Oury Bah (UGRD), Mamadou Bah Bandikon (UFD), Mal-calée Camara (FAN)… Malgré les réticences dues à la contestation du statut de chef de file de l’opposition au leader de l’UDG, la délégation a rencontré presque tous les prisonniers politiques, notamment proches de la Petite Cellule Dalein Diallo de l’UFDG. Sauf ceux qui étaient hospitalisés pour Civid-19, tels qu’Ousmane Gawa Diallo et Souleymane Condé. ‘’Au moins, 300 prisonniers politiques sont détenus à la Maison centrale, sans compter ceux qui sont dans les autres prisons du pays : des militants anonymes aux responsables politiques. Les effectifs sont beaucoup plus importants que ceux qu’on avance ? Nous avons présenté une liste de 61 personnes et on en a rencontré 53’’, confie un membre de la délégation. Si les plus célèbres ont le moral au beau-fixe, les militants anonymes sont en revanche ‘’paumés’’, décrit notre source. Ils son parus dépités, devant leurs hôtes députés… »

Quant à l’hebdomadaire d’informations générales L’Observateur, il a dans sa parution du 15 mars 2021 intéressé à la situation ivoirienne en titrant à sa Une : « la Primature en Côte d’Ivoire. Le fauteuil ou ‘’le tabouret’’ maudit ! » Pour cet hebdomadaire guinéen, « il est temps de se poser la bonne question, suite au décès de Hamed Bakayoko, ce 10 mars, en Allemagne, des suites d’un cancer, à en croire la source officielle. Un mort qui fait suite, moins d’un an après, à celle de Amadou Gon Koulibaly. L’AGC national, arraché à l’affection des siens , le 8 juillet 2020. Les deux étaient Premiers ministres, l’un ayant succédé à l’autre. Les deux ‘’fils’’ de Alassane Dramane Ouattara ont reçu la visite de leur ‘’papa’’, sur leurs lits de mort, pardon de malade. L’un, AGC, est décédé, presque la veille d’une élection présidentielle, pour laquelle il était candidat. Le second, Hambak, est mort, quatre jours après des élections législatives, dont les résultats provisoires, l’ont proclamé député de son fief Séguéla, localité de la région de Worodougou, district de Woroba. Une ministre du gouvernement avait annoncé que les deux se portaient mieux, alors qu’ils étaient au plus mal. Triste répétition de l’histoire ! Les deux désormais anciens Premiers ministres d’un président qui doit bien se demander si le ciel ne lui tombe pas sur la tête, sont partis à la fleur de l’âge, emportés comme par malédiction qui hante l’environnement du pouvoir. »

Dans sa parution du 17 mars 2021, La Lance a titré à sa Une : « l’ONU et les crises politiques en Guinée. Adieu Ibn Chambas, le super corrompu ! » Pour notre confrère, « Le diplomate ghanéen, Mohamed Ibn Chambas, qui représentait malheureusement le secrétariat général de l’organisation des Nations Unies en Guinée, a fini par foutre le camp. A partir du 1er avril, il sera remplacé par Mohamat Saleh Annadif, le chef de la mission des Nations Unies au Mali, la Minusma. Ceux qui ont eu la triste occasion d’approcher le diplomate ghanéen n’ont pas tardé à croire à un poisson d’avril. Mais nos confrères de Jeune Afrique sont plutôt rassurants : ‘’le poste de représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest ne sera plus à Ibn Chambas. C’est plutôt Mahamat Saleh Annadif qui aura à assurer cette fonction.’’

