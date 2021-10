Primature : Ibrahima Sory Diallo, l’oiseau rare…

A la veille de la nomination d’un Premier ministre, il est important de revenir sur le parcours impressionnant et sans faute d’un des meilleurs produits de l’École Guinéenne. Ce rare échantillon faisant partie d’une espèce qui a su émerger malgré les innombrables pesanteurs sociales. Rien à dire, sauf qu’à délecter et rester fier du chemin de vie sans commune mesure de ce digne fils de la lignée d’une des aristocraties théocratiques dont la Guinée continue de s’en énorgueillir.

En effet, sans trop de commentaires, il est bon de lire avec avec minutie le CV M. Diallo, car si on n’y prend pas garde, dans cette folle course et effrénée pour le prochain locataire du Prestigieux Palais de la COLOMBE, une erreur sur la bonne personne risque de se glisser pour compromettre à jamais les chances réelles de réussite de la transition. Il est nécessaire de diriger les projecteurs sur un homme resté loin des magouilles et combattu par les oligarques qui ont essaimé suite aux précédents régimes.

De toute évidence, le tandem avec notre valeureux PRESIDENT-LEGIONNAIRE apparaît si parfait qu’il se présente exactement, comme l’autre face d’une pièce de monnaie. Car, pendant que le Président-colonel revenait au bercail après un riche état de service militaire, lui à son tour, après avoir construit en Guinée une vie professionnelle hors du commun, s’exportait hors de nos frontières au CANADA.

« L’Oiseau Rare » Ibrahima Sory DIALLO est celui qu’il nous faut à côté de son jeune frère, le Colonel Président Mamady DOUMBOUYA, le nouvel espoir de toute une NATION. Ci-dessous, lire le CV

Tidiane Camara