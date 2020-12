Primature : ‘’Kassory joue pleinement son rôle, il doit être reconduit” (Makanéra)

Au cours d’une interview qu’il a accordée ce jeudi 24 décembre 2020 à mediaguinee, le président du FND, Alhoussény Makanéra Kaké a affiché clairement son soutien au Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana qui doit présenter sa démission ainsi que toute son équipe dans les prochains jours.

Pour l’ancien Ministre de la communication, l’actuel locataire du palais de la Colombe Kassory Fofana ‘’a pleinement joué son rôle’’ à la primature depuis sa nomination.

« C’est devenu une tradition, à chaque élection, que ce soit les législatives ou la présidentielle, le gouvernement dépose sa lettre de démission chez le Président de la République. Donc, probablement, ce gouvernement va le faire. Par rapport à Monsieur Kassory Fofana, je vous le dis sans démagogie, la Guinée n’a pas connu un Premier ministre aussi charismatique, aussi compétent, qui a apporté à cette équipe gouvernementale comme Monsieur Kassory. Ça, je le dis sans risque d’être démenti pour celui qui dit la vérité. C’est vrai qu’à un moment donné, nous avons connu un Premier ministre puissant, en la personne de Monsieur Lansana Kouyaté qui était venu dans une situation exceptionnelle, et qui a eu plus de pouvoirs que n’importe quel Premier ministre en Guinée. Mais ce n’est pas parti loin.

Quant à Kassory, l’avantage est qu’il a joué pleinement son rôle. Avant, en dépit du fait qu’il y avait un Premier ministre, mais à chaque problème posé, directement c’était le Président de la République qui réglait. Mais aujourd’hui, Kassory joue pleinement son rôle, il doit être reconduit. Parce qu’il est là pour ça, il est coordonnateur de l’action gouvernementale. Quand ça va, c’est Kassory qu’on doit voir, quand ça ne va pas, c’est encore Kassory avant le Président de la République. Ce qui ne se faisait pas avant.

Par rapport au sondage, heureusement qu’eux-mêmes ont donné les échantillons, et en fonction de ces échantillons ce que chaque a eu. D’abord, sur quelle base ils ont choisi ceux qui devaient être soumis à ce sondage ? Moi, je ne sais pas. Mais, ce qui est important, au niveau de la mouvance présidentielle selon leur étude, Kassory a gagné plus de 80% sur n’importe quel autre candidat. C’est au niveau de l’opposition que Dr Ousmane Kaba a gagné selon ce qu’ils ont dit près de 70%. Cela veut dire que ceux qui sont opposés au Président Alpha Condé sont opposés à Kassory Fofana. Et ceux qui sont pour le Professeur Alpha Condé sont pour Kassory. En résumé, si l’opposition dit que tu es bon, c’est que tu es mauvais ; si elle dit que tu es mauvais, c’est que tu es bon », conclut-il.

Mohamed Cissé