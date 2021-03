Primature : le comité d’organisation du Saden reçu par le Premier ministre

A quelques semaines de l’événement relatif à la 3ème édition du salon des entrepreneurs de Guinée (Saden), qui se tiendra à Conakry du 24 au 25 mars 2021, le comité d’organisation a été reçu ce mercredi 03 mars 2021 par le Premier Ministre, Dr. Ibrahima Kassory Fofana. Cette rencontre qui s’est tenue au Palais de la Colombe a pour objectif de faire le point sur les acquis du Saden au chef du gouvernement guinéen.

Selon, Salématou Sacko, vice-présidente du Saden : « Le comité d’organisation est venu rencontrer le Premier ministre, tout d’abord pour le remercier. Remercier son cabinet de l’accompagnement du gouvernement “. Rappelant que : « Nous sommes à la troisième édition du SADEN », cette année avec pour thème : “l’entrepreneuriat à l’épreuve de la Covid-19”. Il a été question de faire le point sur les acquis du Saden. Il a également été question d’exprimer quelles sont les attentes du Saden de cette année à monsieur le chef du gouvernement. »

Le salon des entrepreneurs de Guinée n’est pas seulement un événement, a insisté dame Sacko. « C’est de la formation. C’est un espace d’interaction entre les entrepreneurs, les grandes entreprises et les plus petites entreprises. Nous mettons en relation les entrepreneurs et les différents partenaires techniques et financiers. Le salon des entrepreneurs c’est tout un écosystème que nous essayons d’entretenir le long de l’année, nous offrons plusieurs événements, plusieurs formations, plusieurs d’opportunités d’échange. »

Parlant de la particularité du Saden cette année, la vice-présidente de dire : « Nous avons beaucoup de surprises que nous n’allons pas tout de suite dévoiler. Il y a également des échanges qui sont prévus entre le chef du gouvernement et les jeunes entreprises. »

Rassurant que le Saden de cette année va se tenir en respectant les restrictions, elle va préciser : « Les tests de Covid-19 seront faits avec l’ANSS. Nous allons prendre toutes les dispositions et les dispositifs nécessaires pour que le Saden se tienne en toute sécurité. »

« Monsieur le Premier ministre nous a félicités et remerciés pour la constance et la contribution que le Saden apporte dans cet écosystème de l’entrepreneuriat guinéen », conclut-elle.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22