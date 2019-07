Primature : le Premier ministre reçoit en audience une délégation des corps diplomatiques exerçant en Guinée

Une délégation des ambassadeurs africains exerçant et résidant en République de Guinée a été reçue ce mercredi en audience par le Chef du Gouvernement, Ibrahima Kassory Fofana.

Cette visite de courtoisie avait deux objectifs. En premier, présenter au Premier Ministre leur condoléance suite de la disparition de sa mère, et en second le féliciter pour le travail abattu durant sa première année à la tête de la Primature.

Son Excellence Monsieur Fassi Rabah, Ambassadeur de l’Algérie en Guinée et doyen du corps diplomatique a affirmé au nom de la délégation et de tous les autres ambassadeurs, qu’ils ne ménageront aucun effort pour le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre leur pays respectif et la République de Guinée.

Après avoir remercié ses hôtes pour cette marque de sympathie, le Premier Ministre Ibrahima Kassory Fofana s’est réjoui des relations au beau fixe sur le plan diplomatique. Cependant, le Chef du Gouvernement a sollicité la nécessité de persévérer dans le renforcement de la coopération dans tous les domaines de développement, ce dans l’esprit de la solidarité inter-africaine.

La Cellule de Communication du Gouvernement