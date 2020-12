Primature : le responsable du Programme de renforcement des capacités pour la paix (PRCP) favorable au maintien de Kassory

La présidentielle passée, la Primature aiguise les appétits. De nombreux prétendants à ce poste très stratégique sortent progressivement de l’ombre. Mais, pour l’administrateur général du Programme de renforcement des capacités pour la paix (PRCP), il n’y a aucun doute sur le maintien à son poste du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. D’après lui, après un sondage auprès de la communauté internationale (organismes, missions diplomatiques et ong), tous sont unanimes sur le choix fait par le programme de renforcement des capacités pour la paix : Kassory.

Directeur de campagne du candidat Alpha Condé, Kassory a toujours répondu présent nom du président de la république. Ses brillants résultats en tant que chef du gouvernement plaident en sa faveur », dit-il. Ajoutant que « le cercle des sympathisants et amis de KF CSA /KF, cette initiative nationale et internationale soutient les idéaux du professeur Alpha Condé et ont pour référence Kassory Fofana. Le Prcp appuie cette initiative ».

Ousmane Camara