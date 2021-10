Primature : le RPG félicite Mohamed Béavogui, nouveau Premier ministre

Le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir, à travers sa porte-parole Domani Doré, a félicité mercredi Mohamed Béavogui suite à sa nomination au poste de Premier ministre de la transition, chef de gouvernement.

Cette transition demeure exceptionnelle, car la libération du Président Alpha Condé reste encore une équation à résoudre afin d’aborder sereinement cette dynamique enclenchée, dont la crédibilité dépendra de la capacité des hommes et des femmes à mener ce processus dans un climat apaisé, juste et transparent au bénéfice de tous et de toutes.

Nos sincères félicitations à Monsieur le Premier Ministre de la transition Dr Mohamed Béavogui, dont l’intégrité reflète un début de réponse fiable.