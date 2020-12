Primature : les atouts du Dr Ousmane Kaba (Par Ousmane Camara)

La prétendue arrivée de Dr Ousmane Kaba au palais de la colombe suscite déjà un réel tsunami sur la toile guinéenne dans ces deux jours, ce qui souligne d’ailleurs la grandeur d’esprit et le charisme de ce Monsieur pour la création d’une nouvelle Guinée.

Beaucoup d’internautes et chroniqueurs politiques se sont vite intéressés à ce sujet et certains journalistes politiques sont allés trop loin jusqu’à remettre en cause la capacité intrinsèque de Dr Ousmane Kaba en disant qu’il ne serait point le choix idéal pour conduire le destin du tout nouveau gouvernement de la quatrième république.

Sur ce, je ne me donnerai pas le devoir de répondre aux détracteurs de Dr Ousmane Kaba qui souffrent de la myopie politique si fait qu’ils ont du mal à voir la vérité en face.

Je compte donc accentuer mes analyses sur trois points pour dire aux guinéens que le choix sur la personne de Dr Ousmane Kaba pour la relance économique est une nécessité absolue pour notre nation.

La capacité indomptable de Dr à mobiliser les ressources internes et externes pour relancer le système économique du pays est une réalité vivante donc loin d’être un rêve.

Le slogan nouvellement crée par le Président de la République en l’occurrence « Gouverner autrement » nécessite la synapse entre la compétence et l’engagement pour extirper la Guinée de l’ornière de la misère économique.

Si on n’avait pas la mauvaise foi, force est de constater que Dr Ousmane Kaba a toutes les compétences requises et le charisme pour assumer la fonction du PM afin de faire de la Guinée un paradis terrestre.

Un économiste chevronné, plébiscité par le fmi ( Fond Monétaire International) et le monde entier est une icône aujourd’hui dans le secteur économique mondial, il est apte à engager le gouvernement guinéen dans une nouvelle dynamique afin de tirer le pays vers le sommet de la pyramide de développement économique.

Son passage dans les institutions internationales et son sacrifice pour la création des emplois dans son pays, la construction de la plus grande Université privée de l’Afrique de l’ouest en l’occurrence UKAG qui, aujourd’hui a formé des milliers des jeunes guinéens et étrangers dans tous les domaines en est une preuve irréfutable pour dire que ce Grand M. a soif de voir son pays au rendez-vous des grandes nations émergentes.

Si Gouverner autrement demande plus de compétence, je tiens à vous rassurer que personne ne fera mieux que lui. Mais comme l’ignorance et le dénigrement sont devenus les talismans de beaucoup de nos journalistes en sécheresse de la bonne foi et de la raison, ils vont se permettre de vomir sur tout le monde.

2- N’est-ce pas de l’ignorance pour dire que la Primature serait spécifiquement dédiée aux fils de la Basse Côte ?

En Guinée, les fausses rumeurs prennent facilement le dessus sur les vérités authentiques surtout quand il s’agit de la sensibilité politique.

Comment peut-on dire que le Président Alpha Condé a signé un pacte avec les sages de la Basse Côte dans le but d’offrir le privilège de la primature aux autochtones de la capitale? Certes, un tel pacte ne favoriserait que le repli identitaire et la stigmatisation dans la société guinéenne.

Un gros mensonge qui est sur le point de se métamorphoser en vérité dans le mental des nombreux profanes politiques.

Ceux qui le disent en longueur de journée dans les articles ne sont que des propagandistes qui se nourrissent de la haine et du mensonge. Alors croire à une telle affirmation, c’est de marcher par la tête pour souhaiter la bienvenue à la souffrance du peuple au cimetière de la deception.

Sinon personne ne donnera un indicateur fiable pour justifier une telle allégation mensongère. N’est-ce pas l’origine même du slogan Gouverner autrement prôné par le Chef d’État ?

Il voudrait désormais mettre en avant la compétence pour construire la Guinée. Et Dr Ousmane Kaba est l’incarnation suprême du pragmatisme dépourvu de toute coloration sarcastique. Qui ne veut pas avoir comme Premier Ministre un certain Dr Ousmane Kaba ?

3- Dr Kaba ne serait-il pas Ce PM susceptible de créer une bonne alchimie entre les antagonistes politiques aujourd’hui et en même temps le principal tireur de la corruption qui trimballe notre administration actuelle ?

La crédibilité de Dr Ousmane Kaba est incontestablement incontestable aux yeux de ceux qui l’ont connu ou ont eu la chance de collaborer avec lui pendant un temps.

Il serait capable de créer un climat politique apaisé mais aussi à instaurer un rapport de confiance entre le peuple, les hommes politiques et les dirigeants pour faciliter l’inclusion sociale.

Ousmane Camara, citoyen guinéen