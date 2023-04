Primature : sacrée championne d’Afrique, l’équipe scolaire guinéenne reçue par le PM

La finale du championnat panafricain de football scolaire s’est jouée le samedi 8 dernier à Durban (Afrique du Sud) entre le onze scolaire guinéen et celui du pays hôte (Afrique du Sud). Et c’est l’équipe guinéenne qui a finalement remportée le trophée continental au terme du temps règlementaire.

Hier mardi 11 avril 2023, ladite formation sportive scolaire guinéenne est arrivée dans la capitale Conakry avec trois trophées en main. Le trophée continental de football scolaire, le trophée de meilleur buteur du tournoi et celui de meilleur gardien.

Honorés par l’exploit de ces jeunes scolaires, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou a, au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya reçu ce mercredi en audience, cette équipe scolaire guinéenne pour leur signifier toute la gratitude du peuple de Guinée.

C’était en présence du ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Guillaume Hawing, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombouno, de l’ambassadeur de l’Afrique du Sud en Guinée, du secrétaire général du CONOR et d’autres invités de marque.

D’entrée, l’entraineur de l’équipe a remercié le président de la transition et le gouvernement pour leur soutien précieux sans lequel ce sacre n’aurait pu être. Il a par ailleurs exprimé l’engagement et la détermination de ses poulains à honorer la Guinée lors des prochaines phases finales du championnat mondial de football scolaire.

Tour à tour les ministres Guillaume Hawing et Béa Diallo n’ont pas manqué de mots pour qualifier l’importante place que les autorités accordent à l’éducation des jeunes en Guinée. Ils ont par la même occasion rassuré le Premier ministre que leurs départements ministériels respectifs feront tout pour dérouler correctement le programme du gouvernement relatif aux jeunes.

Prenant la parole, Dr Bernard Goumou a loué l’exploit des jeunes au nom du chef de l’État. Avant de demander aux autorités en charge de l’école guinéenne d’aménager un programme de rattrapage qui permettrait aux jeunes élèves d’être à jours après un temps d’absence à l’école.

Plus loin, il a transmis la joie et la reconnaissance du chef de l’Etat à l’endroit de ces jeunes qui viennent d’honorer tous les Guinéens à travers ce sacre. Il a terminé son intervention en remettant au nom du colonel Doumbouya, une enveloppe symbolique à cette vaillante équipe scolaire guinéenne.

A noter que l’équipe est qualifiée pour les phases finales du championnat mondial de football scolaire au Brésil.

Youssouf Keita