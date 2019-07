Primes de qualification pour les 8è de finale : les joueurs et le staff technique du Syli reçoivent chacun 20 mille dollars

Ça y est. Les primes de qualification pour les huitièmes de finale ont été payées ce vendredi 5 juillet, aux joueurs et au staff technique du Syli national. De source proche de l’équipe nationale, c’est la DAF du Ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique qui a procédé l’opération après les séances d’entrainement, sous le contrôle du chef de la délégation guinéenne en Egypte, Fodéba Isto Keira.

« Tous les joueurs et les membres du staff technique ont reçu chacun une somme de 20 mille dollars au titre de primes de qualification pour les 8è de finale. Et en cas de qualification aux quarts de finale, une prime de 30 mille dollars sera versée à chaque joueur et à chaque membre du staff technique », nous informe-ton.

Youssouf Keita, depuis Alexandrie (Egypte)