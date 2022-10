Prise en charge des drépanocytaires indigents: le FDSI et le Centre SOS Drépano de Nongo Conakry signent un partenariat

Dans l’élargissement de la prise en charge des indigents, la Direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a signé ce mercredi 25 octobre, dans ses locaux un accord de partenariat avec la Direction Générale du Centre de SOS Drepanosytose de Nongo Conakry. Le but de cet accord qui vient d’être signé a pour but d’offrir aux personnes vulnérables atteintes de cette pathologie assez répandue une prise en charge médicale aux frais de l’Etat guinéen. Cette signature de convention de partenariat a été faite devant les travailleurs et responsables des deux directions.

Le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence Lansana Diawara a, au nom des nouvelles autorités du pays et de ses collaborateurs remercié le Directeur Général du centre de Drépano pour cet acte qui vient d’être signé aux bénéfices des indigents avant de revenir sur le bien-fondé de ce partenariat.

« Vu les multitudes de demandes et de problématiques que nous recevons ,pour nous c’était normal de prendre en compte cet autre volet de prise en charge avec SOS Drepanosytose. Mais, nous disons que ça vient à point nommé et pour combler un grand vide, puisqu’on recevait un nombre important de ce type de maladie dont on ne pouvait orienter nulle part, c’était un sérieux souci pour mon service il faut l’avouer. Donc aujourd’hui avec la signature de cette convention de partenariat avec un centre qui n’est pas le moindre, l’espoir est grand pour ces Guinéens qui n’attendaient que ça. La promesse était faite et nous voilà aujourd’hui elle sera tenue et ces malades seront transférés », rassure le patron du Fonds de Développement Social et de l’Indigence.

Visiblement, tès réconforté, Dr Mamady Dramé, médecin directeur général du centre de drépanocytose de Nongo Conakry a, après cette signature, remercié le président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya pour son initiative qui consiste à prendre en charge toute les personnes vulnérables et particulièrement les drépanocytaires.

« Cet mpact sera très positif puisque nous attendons cette cérémonie depuis un certain temps et surtout nous attendons l’assistance aux malades drépanocytaires depuis bien longtemps, dans la mesure où la drépanocyyose est la maladie génétique la plus répandue dans le monde. Mais la maladie la plus coûteuse pour les familles, pour les sociétés, pour les entreprises et pour l’Etat. Mais puisque le drépanocytaire naît avec son handicap, grandit avec et tout ce que cela comporte comme difficulté, souffrance physique pour le malade et souffrance morale et financière aussi pour la famille », a dit le médecin.

Mamadou Yaya Barry