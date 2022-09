Prise en charge des indigents, à N’zérékoré: signature d’un partenariat entre le FDSI et les structures sanitaires

Cette autre convention vient signifier la volonté du chef, le colonel Mamadl Doumbouya à la répartition juste et équitable de la richesse du pays.

En présidant la cérémonie de signature de cette convention de partenariat, le Directeur général du FDSI, a précisé:

« C’est un début, avec deux cliniques et une pharmacie. C’est un processus que nous avons commencé pour plusieurs années pour des générations. Donc il est important de préciser que ces prises en charge, seuls les indulgents vont bénéficier. Ni un cadre du gouvernorat, ou un cadre de la préfecture encore moins les représentants de la direction générale du Fonds n’ont le droit de bénéficier de cette prise en charge sanitaire. Surtout les documents et les cas que vous aurez, vous êtes amenés à prendre en charge dans les jours et semaines à venir, à rassurer qu’il y a un type de prise en charge qui a été pris par le Fonds du développement social et de l’indulgence et c’est bien signé.

Alors c’est ce qui pourra bien engager le Fonds de développement social et de l’indulgence. Et les factures seront réglées à la fin de chaque trimestre.

Pour nous, cette grande responsabilité que vous êtes en train d’engager aujourd’hui, donc il nous appartient de façon collective de respecter ces engagements et que chacun de vous soit fondé de pouvoir respecter ce protocole et à traiter les malades que vous allez recevoir avec toute la dignité humaine », a expliqué Lansana Diawara.

Du côté des structures sanitaires, elles s’engagent à tout mettre en œuvre pour le respect de ce partenariat.

« La santé c’est le bien auquel tout le monde aspire. Le Directeur général vient de le signaler. C’est que c’est l’éthique qui doit accompagner la responsabilité, le respect de la demande et la démarche.

Je crois que ces personnes, sont aussi des Guinéens et nous devons les soigner avec dignité comme tous les autres Guinéens.

Ce n’est pas le manque de moyens, ce n’est pas la représentativité qui va faire manquer la dignité qu’il faut pour eux.

Nous nous engageons d’être à leur écoute, selon les règles de notre métier. Et nous nous engageons à respecter scrupuleusement ladite convention, » a indiqué Kokolypé Théa.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77