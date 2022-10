Prise en charge sanitaire des indigents: le FDSI signe une convention de partenariat avec la CNSS 

Les Directions Générales du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sont parvenues à signer une convention de partenariat dans la matinée de ce vendredi, 14 octobre dans les locaux de la CNSS à Conakry.

Le but recherché à travers ce partenariat est de permettre aux personnes indigentes malades prises en charge gratuitement par le Fonds de Développement Social et de l’Indigence à effectuer des diagnostics fiables dans les structures sanitaires de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, nous apprend-on.

À en croire Bakary Sylla, le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, la refondation de l’Etat ambitionnée par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya a touché l’institution sociale qu’il dirige et promet de se mettre désormais aux côtés des personnes vulnérables qui n’ont pas accès aux soins de santé. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il soutient la convention de partenariat signée entre la direction qu’il dirige et le FDSI. « La Caisse Nationale de Sécurité Sociale s’inscrit parfaitement dans la politique sociale de Son Excellence monsieur le président de la transition. Elle vise à élargir et à donner un meilleur accès aux soins. Mais bien avant, il faut poser le bon diagnostic. Cela permet d’éviter les diagnostics de présomption et d’aller tout droit dans les diagnostics réels qui permettent d’éviter des traitements aléatoires »

Plus loin, le Directeur Général de la CNSS a fait part de ses ses engagements en ces termes: « La contribution de la CNSS à porter cette merveilleuse politique destinée à la population vulnérable est d’augmenter sa capacité de diagnostic. Nous refondons aujourd’hui la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Beaucoup de Guinéens, malheureusement n’ont pas accès aux soins de santé. Ils sont souvent obligés de faire un arbitrage entre le manger et leur santé et c’est souvent au détriment de la santé. Il n’est pas normal qu’en 2022 que des gens meurent parce qu’ils n’ont pas de moyens pour se soigner. La politique sociale est là pour venir en aide à cette population. Je suis heureux de signer avec le FDSI ce protocole d’accord ».

Très réconforté, le Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), Lansana Diawara, a laissé entendre que des Guinéens qui vivent sous le poids de la pauvreté avaient besoin d’une telle initiative qui leur permet d’avoir un sentiment de fierté. « Il est donc important que chaque entité étatique joue sa partition pour le bien-être des populations vulnérables. Monsieur le directeur général de la CNSS, je voudrais compter sur vos cadres pour que les malades que nous allons orienter pour les diagnostics soient traités dignement et avec tous les honneurs. Ce qui pourra augmenter le taux de diagnostic élevé. Même si vous n’avez pas payé l’argent, si on vous traite avec toute l’attention, vous aurez la fierté d’être Guinéen. Je voudrais également qu’un point focal soit identifié au niveau de la CNSS pour orienter les malades qui viendront pour le diagnostic », a sollicité le DG du Fonds de Développement Social et de l’Indigence, Lansana Diawara.

Mamadou Yaya Barry