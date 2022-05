Prison de Forécariah: 10 des évadés sont partis en Sierra Léone (Charles Wright)

Comme nous l’annoncions dans l’un de nos précédents articles, des détenus se sont évadés de la prison de Forécariah dans la nuit du mardi à mercredi 25 mai dernier. Ce jeudi, 26 mai, après la fouille à la maison centrale de Conakry le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry, à la tête d’une forte délégation du Parquet Général, accompagné du directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire s’est rendu à Forécariah pour constater de visu cette évasion.

Sur place, le constant est alarmant, après la visite de cette prison civile « délabrée, très vétuste et qui ne répond plus aux critères ».

Il est établi que les 12 des 14 détenus qui étaient dans la cellule ont profité des pluies torrentielles et de la «négligence coupable des agents pénitentiaires » et ont utilisé les draps pour former une longue corde et l’attacher sur l’une des planches servant de plafond et la charpente. Et après leur évasion de cette vieille prison, 10 des 12 détenus ont pu sortir de la ville pour se retrouver en Sierra Léone.

Le Procureur de la République Amadou Diallo croit savoir que cela est en conséquence avec l’annonce de la reprise des audiences criminelles pour le 31 mai prochain.

« Quand elles vont commencer, elles ne finiront quand les dossiers seront complètement épuisés et quand les juges vont vider leurs délibérés. Informés de ça parce que les substituts sont venus notifier les ordonnances de renvoi et dès qu’ils savent qu’il y a une audience les concernant est programmé, ils cherchent un moyen de fuir. C’est ça la vérité », a-t-il expliqué avant de signaler que le problème des infrastructures se pose partout avec acuité.

« Il faut dire que le problème des infrastructures judiciaires de façon générale et des infrastructures carcérales en particulier se pose avec acuité, le problème est entier. Il faut que nous acceptions d’être superstitieux, dans l’esprit du Guinéen aujourd’hui, ce n’est un secret pour personne on nous apprend que quand tu construis une prison tu finis dans cette prison…Il faut qu’on accepte de reconstruire les prisons comme l’a dit le Procureur Général, c’est des êtres humains qui sont là comme vous et moi seulement ils sont en conflit avec loi. Aujourd’hui, il y a des cellules ici qu’on n’ose même pas regarder à cause du caractère inhumain et dégradant »

Poursuivant, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Conakry de regretter que l’une des portes la cour de la prison civile ne tienne qu’à laide d’une feuille de tôle et des morceaux de bois avant de revenir sur la négligence des agents.

«L’effectif est insuffisant certes mais le peu d’effectif qui est là en place, les gens ont manqué à leur obligation de faire leur travail selon leur conscience, cette inconscience professionnelle est à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre. Si vous optez de prendre la tenue, c’est un sacrifice pour la nation. 10 sont partis en Sierra-Leone. Comment on va faire pour aller les retrouver en Sierra Leone? Aujourd’hui, le minimum qu’on demande à l’État c’est de faire en sorte qu’on mette des caméras de surveillance au niveau des maisons carcérales », a précisé le Procureur Général. Ajoutant qu’après l’incident, « le régisseur de la prison civile de Forécariah, son adjoint et le gardien chef sont interpelés et placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Coyah», une préfecture voisine située à 50 km de leur ancien lieu de travail.

Pour finir le Procureur Général Charles Wright à annoncé des enquêtes sur le financement de la prison de Yorokoguiya dont la construction avait été annoncée il y a quelques années par le ministre de la Justice Cheick Sako. Il se demande où est passé l’argent qui avait été financé.

Mamadou Yaya Barry, de retour de Forécariah