🔴Communiqué🔴Cela fait exactement 4 ans que le Sékoutouréisme décerne le Prix Ahmed Sékou Touré pour le Patriotisme.

Ce prix est décerné à des personnes qui se sont fait remarquer de par leur dévouement, leur courage, leur engagement, leur amour et leurs œuvres pour cette belle nation qu’est la République de Guinée. Ces personnes peuvent être des hommes politiques, culturels etc.

Depuis le début de cette initiative à nos jours, 20 personnalités ont reçu ce prix, dont 11 à titre posthume. Elles sont entre autres :

Feu Camarade Sory Kandja Kouyaté, griot ;

Feu Saifoulaye Diallo, premier président de l’assemblée de la Guinée indépendante ;

Feu Biro Kanté, compagnons de l’indépendance ;

Feu Sidiki Kobélé Keita, Historien et écrivain ;

Feue Delphine Camara, épouse du feu El Lansana Béavogui ;

Feue M’balia Camara, martyre de la conquête de l’indépendance ;

Feu Ousmane Baldet, premier gouverneur de la Banque Centrale de Guinée ;

Feue Kadé Diawara, griotte ;

Maman André Touré, l’épouse du Feu Président Ahmed Sékou Touré ;

Maman Nènè Hawa Diallo, femme de feu Saifoulaye Diallo ;

Ismaël Condé, compagnons de l’indépendance ;

Oumar Sylla, coordinateur national du Sékoutouréisme ;

Sékou Bembeya Diabaté, guitariste

Maman Marie, gestionnaire d’un orphelinat à Matoto ;

Salif Keita, chanteur Malien ;

Teliwel Diallo, ancien ministre.

A l’occasion du centenaire Feu président Ahmed Sékou ce 9 janvier 2022, quatre personnalités ont reçu le prix, ce qui complète la liste à 20. Elles sont :

Feu Djeli Mamoudou Kandé, auteur-compositeur de l’hymne national de la Guinée ;

Feue Fatoumata Binta Diallo dit Binta pilote, première femme pilote d’Afrique ;

Feu El Lansana Béavogui, premier premier ministre de la Guinée ;

Hadja Aye Bobo Barry, secrétaire particulière du Feu président Ahmed Sékou Touré et fondatrice de la fondation Ahmed Sékou Touré.

Président de la Commission Prix AST pour le Patriotisme

Ibrahima KONATE