Baisse du prix du carburant : ‘’le gouvernement n’a pas pitié du peuple, le litre devrait être vendu à 7000 fg” (député Tougué) 

L’annonce de réduction de 500 francs guinéens du prix des produits pétroliers par le gouvernement continue de polariser tous les débats. Si du côté de la mouvance présidentielle, cette réduction est accueillie à bras ouvert, chez les opposants cette réduction est qualifiée d’insulte à l’égard du peuple souverain de Guinée.

Selon le député uninominal de Tougué -issu de l’UFDG-, le gouvernement n’a pas pitié des Guinéens. Pour lui, le litre devrait être vendu à 7 mille fg.

‘’Je suis déçu et je suis navré. C’est une insulte à la population guinéenne. Fallait même pas parler de diminution. Il (le gouvernement) n’est sont pas capable de diminuer ça à 20%. Aujourd’hui, le litre de carburant peut être vendu raisonnablement en Guinée à 5000 fg et le gouvernement dégage des bénéfices. C’est connu de tout le monde. Maintenant s’ils (les gouvernants) ne pouvaient pas ramener à ce prix à 5 mille, ils pouvaient au moins le mettre à 7 mille pour montrer leur bonne volonté parce qu’on était à 8 mille, au mois de juin. Il y a eu beaucoup de dégâts, des citoyens ont été atteints dans leur dignité et on devrait respecter le marché mondial. C’est-à-dire quand ça diminue là-bas, on diminue chez nous, et quand ça augmente ils augmentent. Ils n’ont aucune ambition, ils n’ont pas pitié de la population, ils pensent simplement à se remplir les poches et ça ils le font quotidiennement au su et au vu de tout le monde. Si non, le litre de carburant devrait être vendu à 7 mille”, se lâche l’honorable Alpha Mamadou Baldé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

