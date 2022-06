Prix Dr Gabriel Sultan des professionnels de santé: une quinzaine de médecins récompensés

L’ONG La Tabala a organisé ce samedi 18 juin 2022 dans la salle des fêtes de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry, la 6ème édition 2021 du prix Dr Gabriel sultan des professionnels de santé et structures de soins. Une cérémonie de consécration qui vise à récompenser ces professionnels de santé pour leur courage et leur abnégation contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de santé de la population.

Chaque année depuis six ans, La Tabala célèbre Dr Gabriel Sultan médaillé d’honneur du travail, considéré comme l’un des pionniers du rayonnement du système de santé en Guinée.

Pour procéder à la remise de ces prix, le jury de La Tabala se base sur critères tels que la connaissance scientifique (savoir, expertise), la pédagogie (ponctualité, assiduité et l’engagement) et l’encadrement des étudiants dans les classes et l’accueil des patients (respect de l’éthique et de la déontologie ) et l’appartenance aux organismes de santé.

Selon Dr Abdoulaye Kaba président de l’ONG la Tabala et directeur général adjoint de l’hopital Donka, cette initiative s’inscrit dans l’optique de la moralisation des agents et structures de santé par la reconnaissance de leur mérite

« Il faut moraliser les agents des structures de santé,reconnaître leur mérite. La plupart des médecins qui se sont illustrés aujourd’hui se sont battu dans la lutte contre la COVID 19 et aussi qui ont démontré leur dévouement, leur engagement dans le corps médical guinéen, que ça soit ici ou à l’intérieur du pays. Nous engageons des agents pour faire des enquêtes dans toutes les structures de santé pour pouvoir évaluer le travail de tout un chacun nous passons même à travers les patients parce que c’est eux aussi qui peuvent déterminer la qualité d’un médecin, la façon de l’aborder dans ses soins, cela compte beaucoup », a-t-il expliqué.

Ce jour, ils ont été 15 médecins biologistes, pharmaciens, infirmiers, médecins généralistes, sages-femmes a avoir reçu cette reconnaissance. Parmi eux, Pr Mohamed Lamine Bah chirurgien traumatologue en service à l’hôpital Ignace Deen, mais également médecin de Feu De Sultan

« c’est une double satisfaction de recevoir ce prix. En 1er j’ai eu la chance d’avoir été le médecin traitant de notre icône dans la médecine guinéenne le docteur Gabriel sultan qui avait eu un accident de circulation il a fait des fractures, il a décidé de me faire confiance pour ses soins sinon il a des moyens pour aller à l’étranger se soigner. Donc c’est ma 1ère satisfaction, je remercie toute sa famille. En 2ème, c’est une fierté pour moi d’être reconnu parmi tant de médecins compétents en Guinée, je remercie le bon Dieu et ma famille. J’invite tous les médecin de mettre l’argent à côté car c’est très important de continuer à mener des recherches et s’adapter à la technologie. Il faut s’inspirer des modèles des grands médecins qui ont marqué l’histoire dans la recherche scientifique. Et aux étudiants de continuer les études il n’est pas tard pour se former, la formation n’a pas d’âge », a-t-il conseillé.

Très heureuse de cet honneur fait à son Feu père, Jacqueline Sultan fille de Dr Gabriel Sultan a appelé les autorités à accompagner de tels projets « un tel projet est à accompagné par les autorités. La santé qui est un élément important dans la survie, c’est de continuer à récompenser ces médecins, les accompagner dans leur lutte. J’ai encore des bons souvenirs de mon feu père,c’est une personne humble, très proches de ses patients, toujours disponible à tout moment avec la population il a fait une carrière professionnelle exemplaires c’est un modèle à imité j’invite les jeunes à faire plus » a-t-elle déclaré.

Maciré Camara

+224 628 112 098