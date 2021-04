Prix du carburant: “le président de la République a demandé qu’on n’augmente pas” (Kassory)

Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana a, lors de son passage dans l’émission “On Refait le Monde” de Djoma TV déclaré que le souhait est qu’on ne puisse pas augmenter le prix du carburant.

“(…) Le souhait est qu’on ne puisse pas augmenter. Depuis, je m’emploie à dire que toute la politique de ce gouvernement, c’est d’aider à soulager les populations. Mais l’évidence est là. Pour combien de temps, on ne peut pas augmenter ? Le gouvernement perd tous les mois 140 milliards sur le carburant… Pour le carburant, il y a une structure de prix qui éclate les revenus. Le gouvernement a ça, les distributeurs ont tant et les importateurs, les stockeurs, chaque segment. Le gouvernement, ses segments sont entrain de se volatiliser et ça nous fait une perte. Un manque à gagner de 140 milliards Gnf. Le président de la République, c’est vrai, il a demandé qu’on n’augmente pas. Qu’on fasse l’effort de payer les 140 milliards aussi longtemps possible. Parce que le marché est volatile avec l’espoir que les prix vont baisser. (…) C’est pourquoi, j’ai dit. J’espère que les prix diminuent mais si les prix ne diminuent pas, on sera obligés d’ajuster “, a assuré mercredi le chef du gouvernement guinéen.

Mamadou Yaya Barry

