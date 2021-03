Prix du pain et de la viande à Siguiri : le préfet menace de sévir en cas d’augmentation

C’est avec fermeté que le préfet de Siguiri, Colonel Moussa Condé s’est prononcé sur le respect scrupuleux du prix du pain et de la viande dans sa juridiction (Siguiri). Très remonté, le premier magistrat de la préfecture a une fois encore retiré son engagement devant les citoyens sur la situation du prix de certaines denrées comme le pain et la viande.

« Qu’on le veut ou pas, les prix sont inchangeables. Je vais instruire la sécurité à veiller strictement sur cette décision. Le prix d’une miche de pain coûte 2000 fg, et le kilo de viande à 35000 fg. C’est à prendre ou à laisser. Les chefs des quartiers, les jeunes et les femmes doivent veiller strictement sur cette décision. Quiconque faillira à ça, j’appliquerai la décision sur l’intéressé. Ceux qui savent qui ne peuvent pas faire le pain et vendre aux consommateurs à 2000 fg, la viande également à 35 000 fg, c’est le moment de démissionner », décide-t-il le préfet.

Présentement, beaucoup de boulangers de Siguiri se sont retirés dans la fabrication du pain et la plupart des bouchers ont suspendu leur activité. Ainsi, le manque de pain se fait sentir dans la commune et les boucheries sont à quasi-totalité fermées.

Moussa koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224622478601