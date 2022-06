Prix Gabriel Sultan des professionnels de santé : Dr Abdoulaye Kaba annonce les couleurs de la 6ème édition

Prévue pour le 18 juin 2022, la 6ème édition du prix Gabriel Sultan des professionnels de santé se déroulera cette année dans l’enceinte de l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Une cérémonie de consécration organisée par l’ONG La Tabala qui vise à récompenser les professionnels de santé pour leur courage et leur abnégation contribuant à l’amélioration des conditions de vie et de santé de la population.

Selon Dr Abdoulaye Kaba, Directeur Général Adjoint du CHU de Donka et président de l’ONG La Tabala, cette cérémonie de récompense est une fête pour les professionnels de santé.

« Cette cérémonie, au-delà de son caractère solennel et de consécration, je pense que c’est une fête pour tous les professionnels de santé, parce qu’être professionnel de santé, c’est avant tout un sacrifice. Il faut d’abord non seulement sacrifier son temps, mais aussi sacrifier sa vie pour sauver des vies. Donc, nous, nous pensons que les personnes qui sont dans cette posture doivent être, surtout quand il s’agit des personnes qui ont travaillé avec beaucoup de courage et d’abnégation pour sauver des vies, et c’est des personnes aussi qui ont accepté de faire en sorte que les règles d’éthique et de déontologie soient de mise dans les structures de soins », a-t-il estimé.

Considéré comme un modèle pour de nombreux professionnels du secteur de la santé, Dr Gabriel Sultan, médaillé d’honneur du travail, est l’un des pionniers du rayonnement du système de santé en Guinée. Pour Dr Abdoulaye Kaba, le célébrer à travers ce prix est un impératif absolu.

« Dr Gabriel Sultan a été un élément phare qui a touché tous les domaines du système de santé. Il était un agent de santé publique, il était un activiste, il est aussi quelqu’un qui a fait beaucoup d’ouvrages et d’écrits, qui a été médaillé d’honneur du travail dans ce pays. Dr Gabriel Sultan a été le premier lion, le lionisme, c’est le social, c’est-à-dire, contribuer à améliorer les conditions de vie de la population. Donc, voilà un monsieur qui a été un exemple pour nous qui sommes de cette génération. On a eu beaucoup de renseignements sur lui et franchement, tous ces renseignements concordent vers quelqu’un qui a été très utile pour le pays. Donc, célébrer un homme de cette carrure qui a participé au rayonnement du système de santé, je pense que c’est un impératif absolu pour nous la jeune génération », a-t-il déclaré.

Ajoutant que : « la particularité de cette édition, c’est que c’est une édition qui coïncide avec une nouvelle ère, l’ère de la moralisation de la vie active et aussi l’ère de la redéfinition d’un nouveau type de guinéens ».

À noter que l’ONG La Tabala est une structure qui reconnaît les mérites des professionnels de la santé engagés dans la citoyenneté active. C’est dans cette optique que chaque année depuis 2015, elle organise ce prix dénommé Dr Gabriel Sultan des professionnels de santé et structures de soins qui ont cherché à exceller dans des domaines diversifiés. Ces professionnels sont entre autres : des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes et globalement tous ces professionnels de santé qui, avec leur courage et abnégation, ont contribué activement à améliorer les conditions de vie et de santé de la population.

Maciré Camara

+224 628 112 098