Prix international de poésie arabe : Mohamad Salih DIALLO rafle le 1er prix en Arabie Saoudite

Ce Mercredi 7 juillet la remise du prix international de la poésie arabe dénommé prix « Dr Abdourahmane Abdallah Al Machiq littéraire » en Arabie Saoudite considéré parmi les plus important des prix de de la littérature arabe au monde précisément en Arabie Saoudite.

Natif de Dalen rafle ce prix d’excellence, il est petit-fils de Thierno Sadou Dalein de (1765 – 1854) de la région de Labé. Monsieur DIALLO est lauréat des universités marocaines et américaines, il est d’ailleurs Docteur en finance islamique et auteur des plusieurs ouvrages en arabe publiés au niveau mondial.

Il d’ailleurs important de féliciter l’école guinéenne plus particulièrement les lauréats issus des écoles franco-arabe en Guinée, à travers lesquels le pays rafle d’excellents trophées de choix dans tous les concours, compétions et prix à l’international par l’illustration du jeune Adama SANOH qui a été le lauréat mondial de la mémorisation du saint Coran au Koweït l’année dernière, la Sœur Lawratou DIALLO et Mohamed CAMARA en malaise. En plus M. DIALLO aux Emirates arabes unies, et Djida en Arabie Saoudite.

Il est de même pour leur apport dans le développement socioéconomique du pays, surtout l’aspect de la philanthropie dans la prise en charge des orphelins, l’octroi des puits améliorés, la construction des lieux de culte (mosquées, foyers d’éduction islamique) et la promotion de la paix et de la tolérance dans notre pays. C’est par leur clairvoyance et leur implication dans la promotion de la science islamique que notre territoire n’est pas menacé par les intégristes ou les terroristes.

Cependant, bien que les arabophones soient négligés par l’Etat et ne qui ne bénéficient pas d’appuis ni de bourses d’étude depuis maintenant onze ans. Ils continuent de rafler des prix d’excellence au niveau mondial, bien que cela, ils font la fierté de la nationale Guinéenne au niveau international par les baies de ces nombreux prix qui revient à Conakry. Il serait judicieux de porter un regard objectif pour la valorisation sur des écoles franco-arabes en Guinée vu tout ce prix. Mais également son important et son apport au pays qui fait sans doute que la Guinée reste ce pays modèle en termes d’un islam tolérant et pacifique.

Ce Prix est l’une des plus grandes distinctions du meilleur poète en arabe au monde auquel participent tous les pays continents. La Guinée démontre encore sa ténacité à la littérature arabe, chose valorisée et héritée depuis des siècles.

Félicitations à notre compatriote M. DIALLO rafle ce prix pour ce prix prestigieux de la littérature arabe devant 2000 candidats de tous les continents. Vive la diversité culturelle, vive le plurilinguisme, vive le brassage culturel et scientifique qu’Allah bénisse la Guinée.

MANSARE Ibrahim