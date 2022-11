Prix SADEN de l’entrepreneuriat 2022 : remise de la première tranche (15 millions fg) aux lauréats

La cérémonie de remise de la première tranche du prix Saden de l’entrepreneuriat a eu lieu ce jeudi 3 novembre dans un réceptif hôtelier de la place, en présence des partenaires financiers . Le montant total est de 30 millions de francs guinéens. Et pour cette première tranche, le SADEN a remis 15 millions de francs guinéens aux lauréats. Les 4 entrepreneurs bénéficiaires de ce prix sont: The Place By Air de Fête au compte de la culture et Divertissement, Billet Facile au compte du Digital, Kakuma Agrotech pour l’Agrobusiness et enfin Zeina Cacao, prix du jury. Selon Dr Himi Deen Touré, vice-président du SADEN, le saden avait plus de 400 dossiers sur différents secteurs qui ont passé une première étape de sélection par le comité SADEN. Ensuite il y a eu un jury qui a été mis en place qui a permis d’examiner davantage les dossiers et d’organiser les différents pitches. Le troisième cas, c’était la présentation lors du SADEN au mois d’octobre, qui a permis d’identifier les quatre(4) lauréats primés à hauteur de 30 millions chacun. Il dira donc qu’il est satisfait de ces projets qui sont retenus.

« Nous sommes satisfaits. Comme vous le savez, le SADEN a beaucoup de crédibilité. Ce que nous essayons, c’est de soutenir les entrepreneurs et vous l’aviez vu au mois d’octobre, notre évènement qui s’est tenu, il y a quatre(4) au total qui ont bénéficié chacun d’un montant de 30 millions en termes d’accompagnement financier qu’on leur apporte, au-delà de l’accompagnement technique. Donc aujourd’hui c’était la cérémonie de remise du premier lot, c’est-à-dire la moitié des fonds (15 millions) pour chacun des quatre lauréats. Nous sommes satisfaits de ces projets qui sont retenus et nous réitérons ici notre volonté de les accompagner dans la matérialisation de leurs projets avec notre partenaire stratégique cette année l’APB. Et vous avez tous constaté qu’au-delà du simple montant que nous avons donné il y a une volonté de notre partenaire à davantage soutenir ces projets, à conduire une analyse diligente de tous ces business plan pour voir dans quelle mesure on peut amplifier à la fois le soutien mais également l’accompagnement technique de notre partenaire », a-t-il indiqué.

Les lauréats bénéficiaires de ce prix ont manifesté un sentiment de joie et de satisfaction à l’endroit des organisateurs et de leur partenaire. C’est le cas de Diallo Djenabou de l’entreprise Zeina Cacao qui a d’abord commencé par décliner les avantages dont elle aurait bénéficié à travers le SADEN en dehors même du prix qu’elle reçu. Avant d’appeler les jeunes entrepreneurs à ne pas hésiter à venir vers le SADEN.

« C’est fait une très grande visibilité pour nous les entrepreneurs. Et d’ailleurs vous savez que moi je fais du chocolat pour une première en République de Guinée. Donc j’ai vraiment besoin d’avoir un grand public qui va connaître que le chocolat existe, qu’il est produit ici en Guinée. Donc c’est pour vous dire que depuis que j’ai eu ce prix, en tout cas je ne dirais pas qu’on vend plus mais on eu beaucoup plus de visibilité, on a été contacté même en France pour assister au Salon international du chocolat. On devrait participer mais vu que c’est vraiment trop serré on n’a pas pu . Voilà ils nous ont promis que l’année prochaine on va participer. Donc vous avez vu ça c’est les débouchés de SADEN. Ça nous a permis d’aller beaucoup plus loin. On est en Guinée mais ça nous a permis d’être beaucoup connus. Je vous dis franchement merci. Ça nous permet de vendre et on sait qu’on va vendre plus et on est beaucoup plus connu. Donc au-delà de l’argent qu’on a eu ,on a eu plus que l’argent. Donc je suis fière, j’en suis honorée et je remercie beaucoup le SADEN. Et je dirais à tous les jeunes entrepreneurs de ne pas hésiter à venir vers le SADEN. En plus du prix que tu vas gagner même si tu ne gagnes pas le prix, mais tu apprends quelque chose. Tu apprends à communiquer, à comprendre mieux ton projet devant les gens. Parce que quand tu expliques ton projet devant les gens tu te dis OK voilà il y a des questions, il y a des gens qui vont dire c’est bon. Mais tu as une crédibilité en face de la population, tu as une crédibilité en face des clients. Donc j’ai vraiment eu une opportunité que moi je dirais que là c’est un élan qui est parti encore avec une très grande vitesse et on sait qu’à partir de l’année prochaine on fera beaucoup plus de chiffre d’affaires. Et les banques qui sont là derrière nous peuvent nous accompagner à créer beaucoup plus davantage », a-t-elle indiqué.

Quant à Cissé Abdoulaye, responsable commercial de la BCI Guinée, représentant l’association professionnelle des banques a expliqué le but de leur présence à cette cérémonie. « Nous sommes venus pour assister à cette cérémonie, rencontrer les lauréats et voir parmi eux quels sont ceux qui ont des projets banquables pour qu’on puisse voir vraiment comment nous pouvons travailler avec eux. On sait que l’entrepreneuriat des jeunes, s’il n’est pas accompagné, c’est un peu difficile d’évoluer dedans. C’est raison pour laquelle nous, association professionnelle des banques, afin de promouvoir l’emploi jeune, nous avons décidé de venir s’enquérir des réalités, prendre les projets, essayer de voir comment nous pouvons aider les entrepreneurs là à se formaliser, à grandir et à octroyer des emplois autour de nous.L’association des professionnels des banques se trouve très satisfaite du Saden. Je profite pour remercier les organisateurs et encourager et féliciter les lauréats », a-t-il évoqué.

Pour terminer, Dr Himi Deen Touré a lancé un message aux lauréats par rapport au montant reçu. « Ce que nous demandons, comme toutes les années, c’est de dire aux bénéficiaires que le montant qui est donné, c’est un montant qui doit aussi être commenté. C’est-à-dire nous attendons de la redevabilité, qu’ils puissent nous expliquer comment ils utilisent ces fonds afin que nous puissions donner le complément, les prochains 15 millions. Nous leur souhaitons une très bonne exécution et nous les attendons aussi pour nous faire le compte-rendu de cette première phase afin que nous puissions poursuivre. La seconde chose, c’est leur responsabilité en tant qu’entrepreneurs, en tant que membres du secteur privé, c’est de continuer à développer leurs activités, de pouvoir embaucher, créer de la valeur à la fois pour eux mais également pour toute l’économie de notre pays. »

Christine Finda Kamano

622716906