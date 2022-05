Problématique de Passeport de nos compatriotes vivants à l’étranger! (Foniké)

Je suis souvent interpellé par des frères et sœurs, majoritairement des jeunes sur leur situation liée à la problématique du Passeport biométrique.

C’est une situation qui est généralement liée aux questions de données biométriques.

Il se trouve généralement que les informations liées à l’âge ou aux noms que les concernés donnent ici en Guinée pour avoir le passeport, une fois à l’étranger, beaucoup par nécessité, notamment aux obligations d’acquisition d’un titre de séjours qui s’imposent à eux, sont obligés de donner de nouvelles données. Parfois c’est le nom qui change et voire la date de naissance… c’est quelque chose que je n’en courage pas personnellement. Mais comme cette situation est entrain de gâter la vie de beaucoup de nos compatriotes, il y’a des centaines et de centaines voire des milliers de nos compatriotes qui se trouvent dans cette malheureuse situation un peu partout à travers le monde. Je pense qu’il faut faire quelque chose.

Je me suis beaucoup informé auprès des autorités concernées afin de pouvoir trouver une solution à ce mal qui affecte nos concitoyens qui sont dans ce besoin.

Il m’a été révélé après plusieurs prises de contact qu’une solution palliative est bel et bien possible mais à un seul et unique niveau.

Que seul le président peut débloquer la situation.

C’est pour cette raison que j’interpelle à l’humanisme du Colonel Doumbouya pour sauver ces compatriotes qui se trouvent dans un tel étau aujourd’hui.

J’espère que ce message arrivera au colonel et qu’il fera parler son cœur en faveur de nos compatriotes.

Le Colonel Mamadi Doumbouya est donc la clé de voûte au mal profond lié au passeport qui gangrène bon nombreux de jeunes gens qui vivent loin du pays.

Que Dieu bénisse la Guinée et les guinéen-nes.

Foniké