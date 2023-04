Procès 28 sept : Elhadj Nouhou Barry sollicite du tribunal un dédommagement à hauteur de 8 milliards gnf

Lors de son passage, Elhadj Nouhou Barry qui se plaint toujours des douleurs rappelle que le jour du massacre du 28 septembre il a perdu 4 de ses dents et avoir eu une facture au niveau de son bras et avoir été bastonné à coup de fusil. « Si vous demandez à l’hôpital Mère et Enfant il a peut-être les documents. J’ai fait 1 an 6 mois à l’hôpital Mère et Enfant. La nommée Aissatou Barry m’a trouvé là-bas, l’enfant qui a son pied amputé m’a trouvé là-bas aussi, Baïlo Télémèlé aussi m’a trouvé là-bas,…Moi-même je n’ai pas retrouvé toute ma santé, je ne me relève pas 2 ou 3 jours d’affiliée. Je demande au tribunal de m’aider pour mon traitement, actuellement je ne suis plus apte à travailler », a-t-il sollicité du tribunal

Parlant de son grand-frère qui était également au stade dont le corps n’a jamais été retrouvé, il a laissé entendre ceci: « Lorsque nous sommes arrivés à la terrasse aux environs de 9 heures, on a remarqué la présence de beaucoup de gendarmes regroupés sur la route qui mène vers l’hôpital Donka. Et lorsque nous sommes rentrés au stade, mon frère, mon petit et moi, nous avons prié sur les gazons avant de monter à la tribune. C’est aux environs de 10 heures et 11 heures que les militaires sont rentrés au stade mais je ne reconnais personne au box des accusés.

Mon grand-frère Amadou Oury Barry, son corps n’a pas être retrouvé, c’est moi seul qui avais vu son corps et quand j’ai informé la famille elle s’est mise à le chercher dans les hôpitaux pendant 5 jours et pendant tout ce temps on a pas pu se mobiliser pour faire notre deuil. Après plusieurs jours de recherches sans suite j’ai dit vous ne le retrouvez plus parce qu’il est mort et j’avais vu son corps, il était effectivement mort… »,a-t-il relaté.

Lorsque l’un des avocats de la partie civile a demandé à la victime combien il demande au titre de dédommagement,

Elhadj Nouhou Barry a répondu: « Je demande 8 milliards »

Mamadou Yaya Barry