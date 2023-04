Procès 28 sept. En larmes, Fatimatou Diallo explique comment elle appris la mort de son mari au stade

A la barre, Fatimatou Diallo, une partie civile dit avoir perdu son époux, Mamadou Sow, plus connu sous le nom de Aladji dans les évènements du 28 septembre 2009 et dont le corps n’a pas été retrouvé jusqu’à ce jour.

En larmes, elle explique comment elle a appris la mort de son époux le 28 septembre 2009.

« …Vers 10 heures, il (mon époux) m’a rappelé pour me dire qu’il est à l’entrée du stade. Quand il est entré au stade, je n’ai plus eu le courage de le rappeler parce que je n’étais plus tranquille. Après, il m’a rappelé pour me dire que le stade était plein, on dirait qu’il n’y a jamais eu de morts tellement qu’il y avait de monde. Après je lui ai dit de revenir à la maison. Il m’a dit qu’il va venir. Il était avec son jeune frère et c’est à 11 heures qu’on a échangé au téléphone pour la dernière fois et il m’a demandé s’il y avait du courant à la maison ? J’ai dit non qu’il n’y avait du courant (…). C’était notre dernière conversation.

Aux environs de 13 heures, ma belle sœur m’a appelé pour me dire si son oncle Aladji a été tué ? J’ai dit quoi ? Comme elle a su que je n’étais pas au courant, elle a raccroché. Je l’ai (mon mari) appelé au téléphone mais il ne décrochait pas (…).

A la fin de ma prière, j’ai reçu un appel et on m’a dit que c’est vrai Aladji est décédé. Et en ce moment, il y avait beaucoup de personnes derrière la cour de notre domicile et comme je n’étais pas au courant du décès, personne n’a osé entrer me le dire.

Dans les vas et vient, on a rencontré Malal, un jeune avec lequel mon mari travaillait au marché Madina. Ce jeune a pris les clefs du magasin de mon mari et nous a remis. Il (Malal) nous a dit, si vous le recherchez, allez à la morgue. Il (Malal) a dit, j’ai vu le grand (faisant allusion à mon mari) couché et il avait de la bave sur la bouche (…). Le jour où les corps ont exposé à l’esplanade de la mosquée Fayçal, on n’a pas retrouvé le corps de mon mari. C’était un vendredi. Et comme son corps n’a pas été retrouvé, nous sommes partis à Kindia faire un sacrifice pour lui et le veuvage », a relaté Fatimatou Diallo.

Après avoir répondu a quelques questions des différentes parties, le président du tribunal a renvoyé l’audience au lundi 17 avril prochain pour la suite des débats.

Sadjo Bah