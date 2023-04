Procès 28 sept : l’audience renvoyée au 2 mai par le président du tribunal sans motifs évoqués

Après quelques jours de pause, le procès des évènements du 28 septembre 2009 devaient reprendre ce lundi 24 avril, au tribunal criminel de Dixinn, délocalisée dans l’enceinte de la Cour d’appel de Conakry.

A peine ouverte, l’audience a aussitôt été renvoyée par le président du tribunal, Ibrahima Sory 2 Tounkara qui n’a avancé aucun motif du renvoi.

Contacté par nos soins, Me Thierno Amadou Oury Diallo souligne : « D’habitude, quand c’est nous demandons un renvoi, le tribunal nous demande le motif. Et lorsque le motif n’est pas fondé, le tribunal n’y accède pas. Mais aujourd’hui, on a été surpris que l’audience soit ouverte et qu’elle soit automatiquement renvoyée par le tribunal, sans nous dire les causes pour lesquelles ce renvoi a été fait alors que la composition du tribunal était vraiment au complet. Le tribunal a utilisé son imperium pour renvoyer l’affaire sans même nous dire les motifs pour lesquels le renvoi devrait être fait », a déclaré Me Thierno Amadou Oury Diallo avant d’évoquer le cas de la partie civile Djenabou Bah « Elle aurait comparu et puis les débats allaient continuer dans la mesure où, elle nous a produit son identité. Nous avons sa pièce d’identité. Nous avons déjà préparé tous les plis à distribuer entre les différentes parties et le tribunal mais malheureusement, ce renvoi ait intervenu par surprise »

Me Paul Yomba Kourouma, avocat de la défense d’ajouter : « On a aucun compte à demander au juge. Ce qu’il fait est bon et parfait. C’est lui qui sait à quoi il doit aboutir (…). Nous ne savons pas le pourquoi, nous acceptons. C’est fait, c’est parfait et sans recours ».

L’audience a été renvoyée au Mardi 02 mai prochain pour la suite des débats.

Sadjo Bah