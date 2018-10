Procès du 28 septembre : le Cinéma Liberté choisi comme salle d’audience

Les membres du comité de pilotage du dossier des évènements du 28 septembre 2009 étaient en réunion ce vendredi 19 octobre, au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux à Kaloum. Il était question de débattre deux points relatifs à la tenue dudit procès. Le premier était axé sur le lieu où se tiendra le jugement et le second discuter le budget prévisionnel.

Après des heures de conclave, c’est Conakry qui est choisi par les parties prenantes pour la tenue de ce procès tant attendu en Guinée. Le ministre d’Etat de la Justice qui a présidé la réunion a fait le compte rendu en ces termes :

‘’Il vous souviendra que la dernière fois on n’avait pas fait le choix entre Conakry et l’intérieur du pays, on n’avait arrêté Siguiri par rapport au Mali et Boké parce que il y a deux tribunaux nouveaux dans ces villes et que ces deux villes soient à la frontière entre le Mali et la Guinée Bissau. Le procès aura lieu à Conakry et à Conakry quel lieu ? Nous avons exclu la Cour d’Appel parce qu’on ne peut pas mobiliser la Cour d’Appel pour trois ou six mois. Il faut que les procès classiques et quotidiens puissent se dérouler normalement, les citoyens ont besoin de justice, donc il ne faut pas leur enlever cela. Il faut trouver un endroit qui n’est pas un lieu de justice, on n’a vu plusieurs possibilités, certains ont parlé du palais, des nations ça été exclu, de l’esplanade du palais du peuple où on devait faire un chapiteau ça existe dans d’autres pays d’Afrique. Et il ya eu une option sur le Cinéma liberté au 8 Novembre. La grande salle de Cinéma va être transformée en salle d’audience’’, a dit Me Cheick Sako.

En plus de l’aspect logistique, un budget de plus de 78 Milliards de franc guinéen sera soumis à l’assemblée nationale pour pouvoir financer le déroulement du procès.

‘’Le deuxième point c’est l’aspect budgétaire. Je ne pouvais pas parler de l’aspect budgétaire avant la réunion ministérielle du mardi dernier où j’ai soumis au conseil ministériel le budget prévisionnel pour le jugement de l’affaire du 28 septembre. Ça été acté par le conseil ministériel et c’est ce projet qui sera déposé ou qui est déposé à l’assemblée nationale. Le BND la part que l’Etat finance, c’est 60 milliards 2 cent 55 millions soit 77%. Il faut insister sur ce point, ceux qui avaient de doutes encore de l’engagement de l’Etat cela doit donner les indications à tout le monde que l’Etat est engagé et l’a montré par cette volonté budgétaire. Il reste donc les 23%. Ces 23% sont repartis entre les partenaires. Pour l’instant, ces 23%, c’est les 17 milliards 832 702 repartis entre deux partenaires qui sont les Etats unis d’Amériques et l’Union Européenne. C’est les deux partenaires qui se sont manifesté pour le moment. Au moment où je vous parle, on n’a aucun fond à notre disposition, on ne va même pas avoir des fonds à notre disposition. Les choses seront délaissées progressivement en fonction de l’évolution du travail matériel’’, a conclu le ministre de la Justice Garde des Sceaux.

Le siège du Cinéma liberté situé au niveau du point 8 novembre choisi par le déroulement des audiences sera aménagé et l’aspect sécuritaire des victimes est également prévu. La prochaine rencontre du comité est donc prévue le 19 novembre prochain, l’occasion sera pour les parties prenantes de discuter sur d’autres points relatifs au procès des évènements du 28 septembre 2009.

Mohamed Cissé

+224 623 33 83 57