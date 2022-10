Procès 28 septembre: les excuses du bâtonnier au tribunal suite aux dérapages de certains avocats

Suite aux propos « ethniques et communautaristes » tenus par certains avocats de la défense au 4è jour de comparution de l’ex-aide de camp de Dadis, commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba lors de la phase questions-réponses, le Bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Djibril Kouyaté a présenté des excuses au tribunal, tout en rappelant que ces propos n’honorent pas la corporation.

Me Djibril Kouyate a rappelé au tribunal qu’il a appris ces propos tenus par certains avocats avec regret, avant de demander au tribunal de le laisser s’entretenir avec ses confrères pour quelques minutes afin de remettre les pendules à l’heure.

« Je prends la parole pour demander pardon au tribunal pour des déclarations qui ont été faites ici et qui n’honorent pas le barreau de Guinée, qui ont été faites malheureusement tenues par des confrères peut-être de façon inconsciente. Certainement je crois que c’est de façon inconsciente. Donc, je voudrais que vous nous accordiez une suspension de quelques minutes pour qu’entre nous, nous nous entretenons nous avocats. Ce n’est peut-être pas pour rappeler les règles de déontologie, mais c’est pour que nous puissions nous parler entre nous. Parce que tous les propos ne sont pas bons à être tenus ici dans cette salle. Je n’entrerai pas dans les détails. Je préfère que les détails se fassent entre nous avocats. Vous êtes, vous qui composez ce tribunal certes des jeunes magistrats. Mais vous avez bien connu le barreau de Guinée. Vous savez comment sont les avocats du barreau de Guinée. Vous avez connu les bâtonniers Dinah Sampil, vous avez connu beaucoup de jeunes avocats. Vous savez bien qu’ils ne peuvent pas tenir certains propos. Ces propos ont choqué le barreau. Donc, nous en demandons pardon. Et accordez nous quelque minutes de suspension pour que nous puissions nous parler entre nous. Pour que plus jamais ces genres de propos soient tenus dans ce prétoire entre nous… Nous demandons pardon au tribunal pour les propos qui ont été tenus par certains de nos jeunes confrères. C’est ce que j’avais à vous dire Monsieur le Président. Humblement, accordez-nous une suspension de quelques minutes »,

Une doleance qui a été acceptée par le tribunal.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, l’audience a repris après cette concertation entre les avocats chargés du dossier du 28 septembre 2009.

Elisa Camara

