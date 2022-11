Procès. Abdoulaye Chérif Diaby : « je ne sais rien des corps disparus. Mais, je confirme qu’il y a eu des femmes violées »

Toujours à la barre, ce lundi 14 novembre pour répondre aux différentes questions sur le massacre du 28 septembre 2009, l’ex-ministre de la Santé sous Dadis, colonel Abdoulaye Chérif Diaby a affirmé qu’il n’est au courant de quelconque disparition de corps. Mais confirmé qu’il y a eu des femmes violées et violentées.

A la barre, le médecin militaire a soutenu qu’il n’a jamais été saisi officiellement par la disparition d’un corps reçu par les hôpitaux Donka et Ignace Deen lors du massacre du 28 septembre 2009.

« Moi, même j’ai été exclu, je n’étais pas membre de la commission de restitution des corps. Cette commission était présidée par le ministre Koutoubou Sano. Tout ce que je sais les corps devaient être restitués. Je n’ai pas participé à un quelconque transport des corps. On ne m’a jamais informé ou rendu compte que des corps ont été subtilisés à la morgue mais je n’infirme pas et je ne confirme pas.

En ce qui concerne, le cas des viols, il m’a été confirmé par docteur Namory Keïta qu’il a reçu des femmes violées et violentées. Quand j’ai appris par voie de presse qu’il y a eu des corps disparus, j’ai demandé. Mais, on m’a informé que c’est faux. Je n’ai jamais vu des militaires dans les hôpitaux pour venir chercher les corps. Et, je n’ai pas aussi été informé par les deux directrices ni par le comité de crise » , a fait savoir colonel Abdoulaye Chérif Diaby.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, colonel Abdoulaye Chérif Diaby est toujours à la barre pour répondre aux différentes questions du ministère public.

Elisa Camara

+224654957322