Procès assassinat d’Elhadj Doura : 20 personnes dont une dame dans le box des accusés

L’audience criminelle dans l’affaire de l’enlèvement…et de l’assassinat de l’opérateur économique, feu Elhadj Abdourahmane Barry (communément appelé Elhadj Doura) s’est ouverte ce lundi 29 mars au TPI de Dixinn. Domicilié au quartier Hamdallaye, ce père de famille a été enlevé le 05 décembre 2017 et déplacé dans divers endroits : Sonfonia, Kenendé, Maferenya où il a finalement rendu l’âme.

Ce sont au total 20 personnes dont une jeune dame, de nationalités différentes ( Guinéens, Nigérians, Léonais et Maliens), qui ont été présentées ce lundi dans le box des accusés du Tribunal du Première Instance de Dixinn. Ils sont inculpés pour des faits d’association de malfaiteurs, d’enlèvement, de séquestration, de complicité, de recel, d’abstention délictueuse et blanchiment de capitaux et d’assassinat. Ils sont poursuivis sur la base des articles 303, 784, 485, 19, 20, 297, 298, 499, 206, 208 et suivants du Code pénal.

Il faut retenir que l’ouverture de ce procès était centrée essentiellement aujourd’hui sur l’identification des accusés, la notification des chefs d’accusations et la lecture de l’arrêt de renvoi des uns et de l’ordonnance de renvoi pour les autres.

Au sortir de la salle d’audience, Me Faya Gabriel Kamano, un des avocats des enfants d’Elhadj Abdourahmane Barry, dira ceci : « Le tout nous a fait comprendre qu’il s’agit véritablement d’une association de malfaiteurs, parce que vous avez compris sur 20 accusés, nous nous retrouvons avec 4 nationalités […] C’est comme si c’est l’Afrique de l’Ouest en miniature qui s’est retrouvée pour commettre cela. Nous nous retrouvons avec une litanie de professions, parmi lesquelles il y a des bérets rouges, non des moindres, deux militaires qui relèvent du Bataillon de la Sécurité présidentielle. C’est pour vous dire jusqu’où nous vivons dans l’insécurité. »

Me Alhassane Keïta et Me Mohamed Abou Camara, deux avocats commis d’office pour défendre les accusés, se disent très confiants « Ça ne sera pas difficile. L’instruction finale, c’est à la barre. Donc à la barre, on va voir et comprendre la suite. On ne condamnera pas tous. Vous avez vu, il y a deux décisions. La première c’est l’ordonnance de renvoi, la deuxième, c’est l’arrêt. », martèlent-ils.

Pour la suite du procès, le président du Tribunal de Première Instance de Dixinn, Aboubacar Mafering Camara, a renvoyé l’affaire au lundi 12 avril 2021 pour l’ouverture des débats.

Mamadou Yaya Barry

622266708