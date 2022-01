Procès Dalein vs Gnelloy: Fatou Gnelloy absente, l’affaire renvoyée au 19 janvier…

Le procès de l’affaire qui oppose le président de l’UFDG (Union des forces démocratiques de Guinée), Cellou Dalein Diallo et la grande famille Diallo du feu Thierno Mamadou Dalein Diallo aux Gnelloy (Ousmane Gnelloy Diallo et Fatou Gnelloy Diallo) s’est ouvert, ce mercredi 12 janvier au tribunal de première instance de Kaloum, avant d’être renvoyé au 19 janvier prochain. La caution a été fixée à 500 mille francs guinéens par procédure.



Les Gnelloy (Fatoumata Binta Diallo et Ousmane Diallo) sont poursuivis par le leader de l’Ufdg et sa famille pour des faits de « diffamation et d’injures publiques ».

Dans ce procès de Kaloum, deux procédures judiciaires sont engagées contre les jeunes communicants de l’ex-parti au pouvoir RPG Arc-en-ciel. La 1ère procédure est engagée par la famille Dalein et la seconde est engagée par Cellou Dalein Diallo et la grande famille Diallo.

A l’audience du jour où les prévenus ont brillé par leur absence, le juge a fixé comme consignation 500 mille par procédure, avant de renvoyer l’affaire au 19 janvier prochain.

Concernant l’abscence des prévenus au procès du jour, l’avocat de la famille Gnelloy, Me Sidiki Bérété, a rappelé que Ousmane Gnelloy Diallo est en détention à la maison centrale de Conakry et quant à Fatou Gnelloy qu’elle ne peut pas se présenter du moment où sa sécurité est menacée.

A noter que ces deux procédures engagées devant le tribunal de Kaloum contre les prévenus n’ont rien à voir avec le mandat d’amener décerné contre Fatou Gnelloy Diallo par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Dixinn. Au TPI de Dixinn, c’est aussi une autre procédure qui est engagée par la famille Dalein contre les anciens protégés du président Alpha Condé.

Elisa Camara, depuis le tribunal de Kaloum

