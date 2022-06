Procès de Aboubacar Soumah: le procureur requiert une dispense de peine

Le procès qui oppose Ahmed Camara, chroniqueur de l’émission des Grandes Gueules (GG), de la radio Espace fm à l’ex-député Aboubacar Soumah se poursuit par devant le tribunal de première instance de Mafanco.

Le procureur dans ses réquisitions a demandé au tribunal de retenir dans les liens de la culpabilité le président du parti Guinée pour la démocratie et l’équilibre (GDE) poursuivi pour des faits de violences et de menaces. Et, le procureur a également suggéré au tribunal de ne pas prononcer de peine contre le politique.

Quant à la défense, à sa tête Me Dinah Sampil et Me Mohamed Traoré a démontré l’innocence de son client. Tout en affirmant que cette procédure contre l’opposant n’est qu’une tentative de le muscler.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, le juge Souleymane 1 Traoré a suspendu l’audience pour être reprise dans 1 heure.

Elisa Camara

+224654957322