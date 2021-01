Procès de Fonikè Menguè : Me Béa absent pour cause d’un malaise

Le célèbre avocat guinéen Salifou Béavogui n’était pas présent ce jeudi aux côtés de son client Oumar Sylla ”Foniké Menguè”, chargé de la mobilisation du FNDC, au tribunal de première instance de Mafanco qui vient d’être condamné à 11 mois de prison ferme.

Me Salifou Béavogui a été victime d’un malaise très tôt ce matin qui l’a éloigné du prétoire qu’il fréquente régulièrement.

Contacté, Me Béa, depuis son lit de malade a indiqué avoir “fait un malaise et conduit dans une clinique de la place ce matin’’. Et dit que son client sortira vainqueur de ce procès.

Elisa Camara

