Procès des évènements du 28 septembre: la présidente de l’Avipa veut voir tous les inculpés à la barre

Une mission de la Cour pénale internationale (CPI) était récemment en séjour à Conakry pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux sur la tenue du procès des massacres du stade du 28 septembre 2009 dont le démarrage est prévu avant la date anniversaire. Avec l’arrivée de cette équipe, la présidente de l’association des victimes parents et amis (AVIPA) est pleine d’espoir.

A cause de l’espoir que suscite l’ouverture de ce procès après 12 ans d’attente, Asmaou Diallo souhaiterait voir tous les inculpés à la barre.

Au regard de l’importance que requiert ce procès, la présidente de l’Avipa recommande l’installation d’écrans géants dans toutes les régions du pays afin que cet événement soit suivi sur l’ensemble du territoire national.

« La CPI a toujours accompagné la Guinée par rapport à ce procès, si elle est là aujourd’hui c’est pour s’enquérir des nouvelles et voir effectivement le programme que la Guinée est en train de dérouler compte tenu du déroulement du procès. J’espère que leur venue va aider de plus, puisque c’est une preuve qu’elle est avec la Guinée, également avec le ministère de la Justice pour pouvoir atteindre leur objectif de ce procès qui va se dérouler très bientôt. Présenter tous ceux qui sont impliqués, c’est important d’en parler et toute personne impliquée doit normalement être présentée devant la juridiction guinéenne et quelque part le ministre de la Justice avait donné son avis », a-t-elle indiqué.

Avec l’annonce de l’ouverture du procès des massacres du 28 septembre, la représentante des victimes et parents des victimes est pleine d’espoir.

Après 12 ans d’attente, Asmao Diallo espère voir tous les impliqués dans ce drame à la barre. Les victimes et d’autres personnes concernées étant guinéennes, Asmao Diallo salue le fait que ce procès soit d’abord guinéen.

Par ailleurs, durant le procès, l’AVIPA souhaite la mise à disposition des écrans géants dans toutes les régions du pays afin de suivre le procès en direct. Un acte qu’elle estime nécessaire pour la justice tant attendue par les Guinéens.

Mayi Cissé