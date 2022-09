Procès des évènements du 28 septembre: Toumba doute de la date du 26 septembre, selon son avocat 

Suite à l’annonce de l’ouverture du procès des événements du 28 septembre 2009 le 26 septembre prochain par le ministre de la justice, le principal accusé commandant Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba ne croit pas au respect de cette date. En tout cas si l’on en croit son avocat qui ajoute que l’officier dit n’avoir pour soucis majeurs pour le moment que sa santé.

« J’ai porté à la connaissance de mon client de la tenue de ce procès pour le 26 septembre prochain dans l’affaire le concernant. Alors, il a émis une grande surprise. Et, il m’a demandé si réellement c’était tenable, si les conditions étaient réunies pour ce procès qui n’a que trop duré. D’abord, il ne croit plus en quoi que ce soit parce que depuis le temps d’Alpha Condé avec maître Cheikh Sako, il y a eu des dates déroulées. Il y a eu beaucoup de promesses en ce qui concerne ce procès. Ensuite, avec l’avènement du CNRD, il y avait un délai qui avait été annoncé qui n’a pas tenu la route. Cette fois-ci, c’est le 26 septembre que c’est prévu. Moi, même je ne crois pas comme lui parce que je suis surpris que ça puisse se tenir à cette date à cause de toutes les impréparations qu’il y a. Alors il m’a dit que c’est sa santé qui l’ntéressait.(…). Parce que depuis qu’il est là-bas, il n’a reçu aucun soin.(…) », a déclaré, Me Paul Yomba Kourouma.

A noter que c’est depuis 2017 que Toumba, aujourd’hui malade, a été arrêté à Dakar et séjourne à la maison centrale de Conakry.

Elisa Camara

