Procès des évènements meurtriers de Macenta : « le procès se tient dans de très bonnes conditions » (Me Béa)

Vous vous souviendrez que les évènements meurtriers survenus dans la commune urbaine de Macenta le dimanche 27 décembre 2020 entre Lomas et Manians avaient fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Cet affrontement tire son origine de l’affaire de patriarcat entre ces deux communautés. Suite à ces crimes, 40 personnes ont été arrêtées et enrouillées en prison. Ce procès a démarré le mois de décembre dernier à N’zérékoré.

Me Salifou Beavogui qui a finalement décidé de venir renforcer la défense des accusés, a, au cours d’un entretien accordé à notre rédaction, bien voulu revenir sur l’évolution de ce procès qui se tient à N’zérékoré. L’avocat se dit d’abord confiant de l’innocence de ses clients, qui n’ont pas bénéficié de la présomption d’innocence selon lui.

« Le procès se tient dans de très bonnes conditions. Le vendredi passé, nous nous sommes quittés sur la fin des débats. Le tribunal correctionnel a clôturé les débats. Pour les plaidoiries de la défense, nous allons nous évertuer à démontrer l’innocence de nos clients. Et d’ailleurs, il faut le rappeler, plusieurs d’entre eux ont été interpellés en dehors de toute règle de procédure et puis dans la violation de la présomption d’innocence. Ils n’ont commis aucune infraction pouvant entraîner leur arrestation. Ce sont donc des innocents qui ont été arrêtés et aujourd’hui privés de leur liberté pour des faits dont ils ne se sont pas rendus coupables », a expliqué l’avocat.

A la barre, toutes les deux parties ont regretté ne pas avoir enterré leurs parents qui seraient enterrés dans une fosse commune dans la commune urbaine de N’zérékoré. Ce qui n’est pas légal, selon l’avocat.

« Il ya eu une trentaine de personnes qui ont trouvé la mort. Ils auraient été enchevelis dans une fosse commune du côté de N’zérékoré. Nos clients nous ont certifié qu’ils peuvent même indiquer le lieu. Ces victimes souhaitent que les restes de leurs parents leur soient restitués pour faire le deuil des leurs pour qu’elles puissent enterrer dignement dans l’honneur et dans le recueillement », souhaite notre interlocuteur.

En tant que fils natif de la préfecture de Macenta, Me Salifou Béavogui a déploré ces violences avant d’appeler les deux communautés au respect mutuel. « C’était difficile alors que de nombreuses victimes retiennent leurs larmes surtout que ils ont pu identifier leurs auteurs. Il y a eu trois jours de carnage. Les maisons ont été brûlées et c’est pourquoi que les femmes n’ont pas pu retenir leurs larmes à l’audience parce qu’ils ont vu leurs maris égorgés er calcinés et d’autres ont vu leurs biens détruits. Cette situation a fragilisé le tissu social à Macenta. Les Macentakas qui parlaient d’une même voix, qui allaient dans la même direction, aujourd’hui sont opposés. Donc à travers ce procès, je pense qu’il y a un malaise profond. Alors il faut ressouder le tissu social et faire en sorte que les fils et filles de la ville se donnent la main et travaillent pour le développement de Macenta. Mais cela passe par la vérité et par la reconnaissance des uns et des autres et la place que chacun occupe. Il est incontestable que le patriarche de Macenta c’est le numéro 1. C’est lui que tout le monde doit suivre et obéir. Donc si cela est fait, ça pourra calmer la situation. Et nous en tant qu’avocat, le souci qui nous anime est de ressouder ce tissu social. Parce que sans la paix, rien n’est possible », précise Me Salifou Béavogui.

Pour rappel, le 27 décembre 2020, le siège du RPG, la chambre froide, et le nouveau domicile du patriarche de Macenta devraient être inaugurés dans la ville. Mais selon nos informations, ce jour, un groupe de personnes aurait érigé des barrages au niveau du pont Zawazua qui mène au domicile du patriarche. Ce groupe de personnes qui appartiendrait à la communauté Manian aurait empêché l’inauguration du domicile du patriarche issu de la communauté Loma. Car selon eux, le patriarche doit venir de leur camp. Ce qui aurait entraîné des tueries et des dégâts matériels importants.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

+224 621941777