Procès des manifestants à Kankan : la défense dénonce une manipulation politique du TPI

Après le verdict final rendu par le tribunal de première instance de Kankan, dans le procès des manifestants contre le manque d’électricité, les avocats de la défense ne décolèrent pas. Ils dénoncent une main noire politique qui serait derrière cette affaire. Me Mamady Doumbouya :

« C’est une consternation totale. Ce que nous venons de constater est tout sauf justice. Au final, moi je conclus que les conditions d’interpellation de nos clients ont abouti aux mêmes conditions de condamnation. Il vous souvient ici qu’à la première audience, les faits se sont révélés que les gens ont été interpellés sur la base d’une liste qui serait venue de Conakry, la décision qui a été publiée j’avoue que c’est une décision qui a été préalablement établie et venue de Conakry. C’est en quelque sorte le résultat de ce procès. Ce n’est ni le résultat des débats ni le résultat des preuves où l’ensemble des éléments du dossier ayant été exposés à l’audience conformément aux dispositions de l’article 497 du code de procédure pénale, une disposition qui dit que le juge ne peut fonder sa décision que sur les ²éléments de preuves qui lui ont été rapportés et discutés contradictoirement devant lui. »

14 des 23 prévenus ont été reconnus coupables des faits de destruction, dégradation d’édifices publics, participation délictueuse à un attroupement et complicité de ces faits. Ils ont été condamnés à des peines allant d’1 an de prison assorti de 6 mois de sursis et au paiement de 500.000 gnf d’amende chacun à 1 an et 6 mois de prison ferme et 1 million de francs guinéens d’amende. Me Mamady Doumbouya promet d’interjeter appel contre la décision :

« Ne pas interjeter appel est une manière de cautionner de telles injustices. Nous, on ne peut pas s’associer à l’institution de la justice. Les nouvelles autorités ont promis que la justice sera la boussole qui orientera tout un citoyen, mais cette boussole est en train de servir l’injustice dans ce pays. Nous ne sommes pas prêts à cautionner de tels événements, nous avons aussitôt conseillé nos clients puisque nous devons relever appel en leurs noms et pour leur compte, et l’ensemble de ces condamnés est d’avis avec nous de relever appel contre cette décision inique, c’est ce qui va être fait instantanément et nous mettrons les bouchées doubles pour que le dossier soit transmis devant la cour d’appel. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan