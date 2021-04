Procès DK/Gneloy : la caution fixée à 500.000 GNF, les débats renvoyés au 06 mai prochain

Le procès de Kadiatou Biro Diallo ( DK) contre Ousmane Gneloy Diallo s’est ouvert ce jeudi 22 avril 2021 au tribunal de première instance de Dixinn.

La fille de l’ex-président de l’Assemblée nationale guinéenne poursuit le jeune Gneloy, activiste des réseaux sociaux et proche de la mouvance, pour des faits “d’injures publiques et menaces’’ sur la base des articles 363 et 282 du code pénal et 29 de la loi L/2016/037/AN relative à la cyber sécurité.

Au cours de l’audience de ce matin, le tribunal, présidé par le juge Alphonse Charles Wright, a fixé la caution à 500.000 fg. Avant de renvoyer le dossier au 06 mai prochain pour l’ouverture des débats.

