Procès du 28 sept 2009: « Toumba est dans une logique de vengeance, tout son objectif, c’est de ne pas tomber seul » (Me Pépé Antoine Lamah)

Ce mardi 1er novembre, l’ex aide de camp de Moussa Dadis Camara est à la barre pour répondre aux questions des avocats de la défense dans le procès des évènements du 28 septembre 2009. Lors de la pause de l’audience, l’un des avocats de la défense a fait savoir que les propos de Toumba, tant à l’enquête de police, devant les magistrats instructeurs sont incohérents et teintés de contrevérités.

Il soutient que c’est ce qu’il compte exploiter au moment venu pour démonter les « affabulations » de Toumba.

«Vous avez en face de vous un accusé qui a la manie d’esquiver les questions embarrassantes. Un accusé qui n’a pas la moindre gêne de contester les propos attribués à lui tant à l’enquête de police que par devant le pool des juges d’instruction. Et ce qui est plus grave, ce que l’accusé va jusqu’à remettre en cause des propos qu’il a tenu ici aux audiences précédentes, choses qui font croire qu’il n’est pas entrain de dire la vérité. Ces déclarations ne sont pas du tout sincères. C’est la preuve également qu’il est dans une logique de vengeance, tout son objectif, c’est de ne pas tomber seul dans ce procès, c’est de noyer Moussa Dadis Camara contre qui il détient une haine viscérale. Mais, nous savons, nous osons espérer que cette démarche ne pourra espérer. Ne passera pas en tout cas devant ce tribunal », a fait savoir Me Pépé Antoine Lamah.

Plus loin, l’avocat de la défense de Moussa Dadis Camara poursuit : « Les incohérences et les contrevérités qui ont caractérisé ses propos dans la presse à l’instruction préparatoire et même par devant ici ce tribunal criminel, vous allez convenir avec moi que ses propos tant à l’enquête de police, devant les magistrats instructeurs et ici ont prouvé des contrevérités et des incohérences. Et c’est ce que nous allons exploiter au moment venu pour démonter ses affabulations…»

Me Pépé Antoine Lamah souligne que les déclarations de Aboubacar Diakité dit Toumba évoluent au fur et à mesure que les années passent.

« Il a donné une version en décembre 2009. Quand il a vu que cette version ne pouvait pas prospérer, ne pouvait pas tenir chemin, 6 ans après, il a changé de version pour dire non, si hier je vous ai dit que c’est le président qui m’a ordonné, aujourd’hui, je me rétracte. Ce n’est pas le président qui m’a ordonné mais, je suis venu sauver des gens. C’est le président qui a envoyé des infiltrés perpétrer ce massacre. Sauf qu’il ne parvient pas ici et ne pourra pas du tout rapporter la preuve que c’est le président qui a envoyé des personnes au stade pour faire quoi que ca soit », a indiqué l’avocat.

Mamadou Yaya Barry