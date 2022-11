Procès du 28 septembre 2009 : Col Abdoulaye Chérif Diaby ex-ministre de la Santé dit n’avoir jamais été menacé par Marcel

Appelé à la barre ce lundi 14 novembre au procès des évènements du 28 septembre du tribunal de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry, le Col Abdoulaye Chérif Diaby ex-ministre de la santé sous le règne du CNDD s’est expliqué sur ce qu’il sait des évènements douloureux de ce jour.

Après ses explications, le procureur lui a posé la question de savoir est-ce qu’il n’a pas été menacé lors de l’une de ses visites au niveau de l’hôpital national Donka, par Marcel, l’ancien ministre a dit ceci : « Il n’y a jamais eu de problème entre Marcel et moi. Marcel et moi, on ne se voyait même pas. Jamais. […] Est-ce que Marcel même a une fois dit qu’on était ensemble ? Il pouvait me dire bonjour parce que je suis colonel, s’il me voit venir. Je ne vais pas mentir sur lui », a-t-il évoqué.

À souligner que nous sommes à la 18eme journée.

Christine Finda Kamano

622716906