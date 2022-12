Procès du 28 septembre 2009: l’avocat de Toumba promet des surprises, dont la venue à la barre du commandant du Salon 

Lors de la 5ème journée d’interrogatoire d’affiliée du colonel Claude Pivi alias « Coplan », ministre de la Sécurité présidentielle du président Dadis, l’avocat de Aboubacar « Toumba » Diakité, a.promis des surprises à la barre.

À en croire Me Paul Yomba Kourouma, la force dont Pivi fait état ne s’exprime que dans la salle d’audience, parce qu’il n’a pas pu valoir cette force devant Toumba lorsqu’il était à la conquête du pouvoir. Plus loin, cet homme en robe croit savoir que depuis des années, tous avaient fait de Toumba un dépotoir et à la barre c’est tous contre Toumba, il n’y a que 2 avocats plus Dieu avec lui dans cette affaire, dit-il.

Dans une interview que l’avocat a accordée aux journalistes lors du dernier jour d’audience de cette semaine, il a rassuré qu’il y aura des nouveautés qui vont mettre à nu le fonctionnement de la présidence de Dadis. » Au contradictoire, il va revenir, il y a d’ailleurs le commandant du Salon que nous avons réservé. Quand celui-ci viendra il débitera des choses qui n’ont jamais été entendues, des nouveautés qui vont confondre Dadis et son régime, qui vont mettre à nu le fonctionnement de cette présidence. Et Toumba lui-même viendra, pour opposer la contradiction pour la confrontation et c’est là que vous saurez que Toumba ne cessera de séduire le tribunal et l’opinion, parce que sa cause est juste, elle est limpide », promet Me Paul Yomba Kourouma.

Pousuivant, cet avocat tente de ressortir la complicité entre certains co-inculpés.. »Pivi, vous voyez qu’il ne peut répondre aux questions. Et les questions même qui lui sont posées ne lui sont pas réellement destinées. Les autres ne peuvent que s’appuyer sur lui, pour essayer au moins de laver la face à Dadis ».

Pour finir, l’avocat de Aboubacar Toumba Diakité de promis ceci: « Le peuple de Guinée comprendra à travers ce procès, avec ces juges lucides que nous avons, qui sont pétris de talent, tous les tenants et aboutissants de cette affaire, les bourreaux seront connus, les commanditaires, ceux-là qui sont encore cachés dans l’ombre comparaitront et ceux qui comparaissent maintenant seront démasqués… »

Mamadou Yaya Barry