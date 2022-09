Procès du 28 septembre 2009: les 76 magistrats présélectionnés, à l’école du CFJ de Conakry

Dans le cadre de l’organisation du procès du massacre du massacre du 28 septembre 2009, les magistrats de la Cour Suprême, de la Cour d’Appel de Conakry, les Procureurs des Parquets d’Instance, les Chefs Greffiers et les Greffiers, présélectionnés par le ministère de la justice, garde des Sceaux et des Droits de l’Homme ont débuté ce mardi 6 septembre, une formation de remise à niveau.

Cette formation qui va s’étendre sur deux semaines, mobilisera 61 magistrats et 15 greffiers, au Centre de Formation Judiciaire de Conakry (CFJ). La cérémonie de jour a été présidée par la Secrétaire Générale du Ministère de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme, Madame Irène Marie Hadjimaliss, accompagnée de Me Billy 1 Keïta et le porte-parole de du ministère de la justice, Yaya Kaïraba Kaba.

À sa prise de parole, la Secrétaire Général du département de la justice a réaffirmé l’engagement de la chancellerie à jouer pleinement et en toute responsabilité, son rôle dans la lutte contre l’impunité qui a tant gangrené la Guinée : « La formation qui commence ce jour est le signe de l’engagement de Monsieur le président de la Transition, et de l’ensemble de son Gouvernement à faire de la justice la boussole qui guidera désormais chaque citoyen de ce pays », a-t-elle dit.

« Cette déclaration est importante pour nous, car le résultat attendu est simplement la tenue d’un procès équitable qui respectera non seulement les droits de la défense, mais aussi ceux des victimes. Pendant deux semaines donc, vous allez avoir des échanges sans tabou sur la procédure et toutes les susceptibilités qui l’entourent. Notre seul et unique objectif étant le rayonnement de la justice guinéenne à travers ce procès d’envergure à dimension nationale et internationale. C’est pourquoi, convaincu de la réussite de la mission qui est la nôtre, le Garde des Sceaux vous remercie d’avance et compte sur votre compétence et votre sens de responsabilité pour sauver l’image de la justice de notre pays », a déclaré Irène Marie Hadjimaliss, à l’ouverture de la formation des magistrats et greffiers en prélude du procès des évènements douloureux du 28 septembre 2009.

Pour sa part, Alhassane Naby Camara, Directeur du Centre de Formation Judiciaire qui abrite la formation a expliqué que c’est un processus qui va s’étendre sur 2 semaines avec des spécificités.

Alhassane Naby Camara, directeur du CFJ de Conakry

« Elle se tiendra dans un premier temps avec les formateurs Guinéens parce que les infractions qui ont été commises au stade 28 septembre sont d’abord des infractions guinéennes, contenues dans les lois guinéennes. Ensuite, nous aurons l’expertise internationale avec l’appui de la CPI et l’ONU qui vont venir nous aider dans la gestion d’un procès concernant les crimes de masse, ce qui est une première en Guinée », a indiqué Alhassane Naby Camara avant de préciser : « nous aurons la procédure pénale, le parquet, le siège pénal et le greffe. On a exclu l’instruction parce que tout ce qui concerne l’instruction est déjà faite »

Pour finir, Mamadou Dian Bora Diallo, Avocat Général à la Cour d’Appel de Conakry et participant est revenu sur l’importance de la formation.

Mamadou Dian Bora Diallo, participant

« Au niveau du parquet et de façon générale et au niveau du siège pénal, il s’agit surtout de renforcer la capacité des magistrats du parquet qui seront désignés à conduire ce procès à ce que les personnes qui sont accusées et renvoyées devant le tribunal criminel, que le parquet puisse vraiment conduire l’action publique, soutenir l’accusation et éventuellement au seuil des audiences qui auront lieu, requérir conformément à la loi soit à charge ou à décharge. Donc, il est extrêmement important au vu de l’ordonnance de renvoi que les magistrats du parquet soit vraiment outillés et leurs capacités renforcées à cet effet pour que le procès puisse se tenir dans les meilleurs conditions ».

À noter que ce n’est pas tous les 71 magistrats qui prendront part au procès mais, à l’issue de la formation, le département sera en mesure d’identifier certains magistrats qui vont piloter la gestion du procès.

Mamadou Yaya Barry