Massacre du 28 septembre 2009: « on est tout à fait disponible pour aller à ce procès » (AVIPA)

Les victimes du massacre du 28 septembre 2009, réunis au sein de l’Association des Victimes Parents et Amis du 28 septembre 2009 (AVIPA), ont rencontré en début de soirée du lundi 18 juillet le ministre de la Justice, Garde des Sceaux et des Droits de l’Homme. Objectif, parler du procès du massacre du 28 septembre qui a été annoncé récemment en vue d’avoir une information très large, nous apprend-on.

La présidente de AVIPA, Asmaou Diallo, a laissé entendre après les échanges qu’elle est très ravie d’entendre que le procès est à nouveau programmé.

« On a parlé avec le ministre et on est très à l’aise. On est très engagé d’aller avec eux pour que ce procès ait lieu. On a expliqué pourquoi on est venu chez lui, on a parlé des victimes et il nous a rassuré que le procès aura lieu. On a demandé le procès comme toujours et j’espère que c’est tombé dans de bonnes oreilles, on est satisfait et on est sûr que ça ira. On a demandé ça depuis treize ans, on est tout a fait disponible pour aller à ce procès », dit-elle.

Me Alpha Amadou DS Bah Avocat, vice-président de l’Organisation Guinéenne des Droits Humains (OGDH) a au sortir de cette rencontre manifesté sa joie et son enthousiasme puisque dit-il, ils ont la certitude que le procès aura bel et bien lieu au mois indiqué. « Ça, vous pouvez être rassuré que le ministre de la Justice et le colonel Mamadi Doumbouya tiendront leurs engagements. Nous pensons que cette fois-ci le procès aura lieu et c’est extrêmement important pour notre pays parce que la lutte contre l’impunité est un des engagements du CNRD depuis la prise du pouvoir. Je pense que cela pourrai se concrétiser avec le démarrage de ce procès », a-t-il précisé.

Le massacre du 28 septembre 2009 au stade du même nom à Conakry a fait plis de 150 morts selon. L’ONU et des centaines de blessés et de femmes violées. Plusieurs hauts responsables du CNDD ont été inculpés dont l’ex-chef de la junte Moussa Dadis Camara.

Mamadou Yaya Barry