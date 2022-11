Procès du 28 septembre 2009: quand Cécé Raphaël Haba confirme les dires de Toumba 

Déclaré à barre par l’ex-aide de camp de Dadis, commandant Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba comme l’un de ses témoins, l’accusé Cécé Raphaël Haba a confirmé, ce lundi 07 novembre les dires de son ex-patron.

A la barre, l’accusé a rejeté les faits du massacre du 28 septembre 2009 pour lesquels il est poursuivi par devant le tribunal criminel de Dixinn, delocalisé à la cour d’appel de Conakry. Rappelant qu’il a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry pour les faits de tentative d’assassinat contre Dadis Camara, le 03 juin 2009.

« Monsieur le président, j’ai fais 14 ans de détention préventive. Ce n’est pas les faits pour lesquels je suis là aujourd’hui qui m’ont envoyé à la maison centrale mais plutôt c’est pour les faits du 03 juin 2009. Et, pour ces faits, j’ai bénéficié d’une liberté provisoire à deux (2) reprises par le procureur Moundjour Chérif ».

Vêtu de blanc [chemise et pantalon jean], l’homme qui s’est déclaré être le représentant des Pasteurs à la maison centrale de Conakry a affirmé être le jour du 28 septembre 2009 auprès de sa femme qui était en état de famille avancée.

« Le 28 septembre 2009, j’étais auprès de ma femme après notre retour de Labé le 27 septembre 2009. Quand je suis allé prendre la permission à mon patron Toumba, il était adossé, habillé en civil. Il portait un maillot. C’était même la 2ème fois de le voir en civil. Donc, ce n’est que le 02 que je me suis retourné au service. Pour confirmer les dires de Toumba, effectivement la veille du procès, il nous a fait appel, Marcel et moi pour nous dire que l’heure est arrivée pour dire la vérité au peuple. Il a dit : Marcel, je t’avais dit de ne pas faire sortir la troupe. Marcel a repondu: tout ce que tu dit est vrai mais je ne peux répondre ça devant les gens-là (jges), moi je cherche à sauver ma tête. Même quand on envoie un char de combat je ne vais pas reconnaître les faits. C’est ainsi j’ai dit à Toumba durant toutes les années que j’ai passées avec mon frère Marcel ici, il ne m’a jamais dit qu’il a été au stade », révèle le 4è accusé à comparaitre.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, l’audience est suspendue en attendant l’arrivée du conseil de Cécé Raphaël. L’ avocat qui jouait le rôle de substitut a décliné l’offre à la dernière minute. Car, étant l’un des conseils de Marcel Guilavogui.

Elisa Camara

