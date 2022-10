Procès du 28 septembre. « Ceux qui en veulent à Dadis, ce sont eux qui m’ont arrêté parce que je suis son neveu » (Marcel Guilavogui)

Après le passage de Moussa Tiégboro Camara à la barre, ce mercredi 12 octobre, c’etait au tour de Marcel Guilavogui, garde de corps et neveu de l’ex chef de l’Etat, guinéen Moussa Dadis Camara de donner sa version des faits concernant les événements du 28 septembre 2009.

A la barre, le jeune militaire qui est en détention à la maison centrale de Conakry depuis 2010, a rejeté les faits pour lesquels il est poursuivi avec son oncle Dadis Camara et autres.

« Je suis logé au camp Alpha yaya Diallo , c’est le 31 mars 2010 que j’ai vu un pick-up de la gendarmerie qui a encerclé mon domicile. Ils m’ont donné une convocation de se rendre à la gendarmerie PM3. On nous a mis dans un violon il n’y avait même pas d’air. Je les ai dis ceci,je suis arrêté pourquoi ? Ils me disent que les élèves soldats de Kalia se sont révoltés,que nous voulons former une rébellion. (…) Donc comme ils n’ont pas trouvé de quoi à dire,ils m’ont fait retourné dans la cellule,il n’y avait pas de visite. C’est lorsque ma femme est venu elle m’a dit que le Général Nouhou Thiam a envoyé un camion, ils ont ramassé tout sauf les feuilles. Je ne peux pas citer tout ce j’ai perdu. Mais ceux qui en veulent à Dadis ce sont eux qui m’ont arrêté puisqu’on m’appelle neveu de Dadis. Le jour que je fus arrêté c’est ce jour que le président Konaté c’est rendu pour la première fois en France. Et là c’était la chasse à l’homme de tous ceux qui étaient proches de Dadis.(.. )Le président sekouba Konaté ordonne de nous libérer. Au moment juste de parti à la maison j’ai vu le général Baldé et le général Nouhou Thiam. Ils ont commencé à parler ,ils ont dit mon nom. Ils ont dit à l’autre officier de partir. (…)Je l’appelais( Général Baldé)mon père j’ai dis papa ,le président m’a libéré et vous vous me dites que je dois répondre à d’autres questions.(..). je viens on libère l’autre officier moi on m’embarque. Je suis resté en prison ,je n’avais pas de visite,je ne me lavais pas ,des ménaces. Arrivé au PM3 on m’amène dans une cellule dont on venait de faire la peinture. C’est ce qui m’a donné des douleurs pulmonaires. Des tortures. Ils m’ont posé des questions sur le 28 septembre. Est-ce que tu es parti au stade ? J’ai dis je ne suis pas parti au stade. J’ai dis je ne connais rien dans l’affaire de stade. Je suis resté à la gendarmerie 3 mois. Je n’avais pas d’avocat, on ne permet même pas de manger. Un jour, on m’envoie un pick-up direction maison centrale.(…)Il y’avait un petit papier et la gendarmerie qui disait qu’on a pas trouvé les preuves contre Marcel. On m’a envoyé à la maison centrale. J’ai fais 13 ans en prison, je n’ai pas pu éduquer mes enfants. Les autres accusés sont libres. J’étais garde de corps du président Dadis. Je n’ai pas été au stade du 28 septembre. Je n’ai même pas bougé. J’étais dans mon bureau en convalescence. Mon bureau se trouvait au camp Alpha yaya Diallo. Je t’ai pas sorti. Je ne suis pas allé au stade du 28 septembre ».

A la question de savoir pourtant qu’il a été vu au stade ce jour par des gens notamment: Colonel Thiegboro et feu Jean Marie Doré, l’accusé de répondre: »oui ceux qui le disent,je ne sais pas pourquoi ils le disent ? Mais moi je n’ai pas été au stade. Marcel ,pillage? vol à main armée? Non. Monsieur le président cela n’est pas l’origine de Marcel ».

Elisa Camara/ Christine Finda kamano