Procès du 28 septembre. « J’ai signé un pacte avec Dadis », dit Toumba à la barre

Les débats dans le procès des événements du 28 septembre 2009 se sont poursuivis, ce mercredi devant le tribunal de première instance de Dixinn délocalisé à la cour d’appel de Conakry.

C’est Aboubacar Sidiki Diakité, plus connu sous le nom de « Toumba » qui était à la barre. Il promet de faire des révélations en disant la vérité, rien que la vérité.

« Je suis là aujourd’hui pour faire la synthèse de ce qui s’est passé avec sincérité. J’ai observé ici que mes co-accusés se sont inscrits dans la négation totale. Avec ce procès, ils veulent faire un compte rendu à sens unique à la gloire de leurs causes. Toumba est un homme de parole mais, je n’ai pas peur. Je n’ai peur que d’Allah. Parce que dans cette affaire, on m’a caricaturé en noir », a-t-il dit avant d’ajouter : « C’est Dadis qui est venu vers moi, c’était en 2007 – 2008 parce que c’est un monsieur qui tenait au pouvoir. Tout ce qu’il voulait, c’était d’être président parce que le régime de Conté était affaibli et tirait à sa fin. Dadis a fait venir un féticheur pour faire un pacte. Nous avons signé un pacte, Dadis, Marcel, moi et autres. Et le féticheur a dit que celui qui trahira entre nous prendra une balle », a révélé Toumba Diakité, visiblement serein.

Elisa Camara

