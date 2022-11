Procès du 28 septembre. « J’ai vu ce jour 57 corps… » (col. Abdoulaye Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé)

C’est au tour de l’ex-ministre de la Santé sous Dadis, Colonel Abdoulaye Chérif Diaby, d’être entendu, ce lundi 14 novembre, par le tribunal de première instance de Dixinn délocalisé à la cour d’appel dans l’affaire du massacre du 28 septembre 2009.

L’ officier qui a rejeté avoir joué un quelconque rôle négatif lors de ces évènements douloureux, a déclaré avoir vu ce jour 57 corps qui ont été reçus par les deux(2) grands hôpitaux Ignace Deen et Donka. Rappelant que ce sont ces corps qui ont été restitués aux différentes familles à la grande mosquée Fayçal par l’ex ministre, Moustapha Koutoubou Sano et les religieux.

« Ce jour, j’étais en route pour Coyah quand j’ai reçu un appel du chef d’état-major général des armées d’alors, Oumar Sano, pour m’informer que ça n’allait pas au stade et qu’il y avait des blessés. Et , sur le coup, j’ai appelé la directrice de l’hôpital Donka, Fatou Sikhé Camara pour lui dire d’envoyer deux ambulances au stade. Et, quelques minutes après, la directrice m’a rappelé pour me dire qu’ils ont envoyé beaucoup de blessés. Donc, je me suis retourné pour aller voir ce qui se passait. Après, je suis allé voir le président Dadis pour lui expliquer l’ampleur de ce qui se passait à l’hôpital et pour lui demander les moyens financiers. Donc, sur le champ, Dadis a appelé le ministre des finances et le Gouverneur de la banque centrale. Et, un montant de 1 milliard 422 millions de francs guinéens a été débloqué par Dadis pour la prise en charge de tous les blessés. Et, j’ai mis le montant à la disposition du comité médical. Et, à ce que je sache tous les blessés ont été pris en charge. J’avais confié le dossier à Docteur Namory Keïta.Ce jour, j’ai vu beaucoup de blessés et 57 corps qui ont été reçus par Ignace Deen et Donka. Et, que ce sont ces 57 corps qui ont été restitués à la mosquée Fayçal par le ministre Koutoubou Sano et les religieux. Selon les informations que j’ai reçues des médecins, il y a eu des blessés par armes blanches et par armes de guerre », a expliqué le médecin militaire à la barre.

A la question du président du tribunal s’il existe une archive qui fair mention de la restitution des corps aux familles, le ministre informe qu’il y avait un comité de restitution des corps piloté par Koutoubou Sano, ex-secrétaire général des affaires religieuses.

Au moment où nous mettions cet article en ligne, le colonel Abdoulaye Chérif Diaby est en train de répondre aux différentes questions du ministère public.

Elisa Camara

