Procès du 28 septembre: « je ne suis pas plaignant, mais… » (Cellou Dalein)

Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, qui est l’un des leaders brimés au stade du 28 septembre 2009, alors que les Forces Vives de la Nation avait appelé à faire un meeting au stade du même nom, a une nouvelle fois fait part de ses préoccupations par rapport au procès qui se tient enfin après 13 longues années. Le leader de l’UFDG souhaite qu’à l’issue de ce procès qu’il n’y ait plus de crimes impunis en République de Guinée.

À en croire cet acteur politique non des moindres dans le paysage politique guinéen, c’est un ouf de soulagement pour les nombreuses victimes qui espèrent avoir justice et peut-être réparation. « Je me suis exprimé là-dessus, j’ai dit que j’ai salué l’ouverture de ce procès. Comme vous le savez, c’est la première fois dans l’histoire de la Guinée indépendante qu’un procès s’ouvre pour traiter des crimes de masse. Je pense que c’est une une première. J’ai salué et félicité les autorités d’avoir pris cette initiative, d’avoir quand même hâté les pas pour tenir ce procès qui était tant attendu. Et, nous souhaitons que les victimes aient droit à la vérité, à la justice, à la répartition et qu’à l’issue de ce procès que nous puissions entrer dans la mise en œuvre d’une véritable politique de réconciliation… », a-t-il dit ce lundi 10 octobre, dans l’émission « Grand Ring » de la radio Sabari Fm.

Pour la manifestation de la vérité, Cellou Dalein Diallo a fait savoir qu’il a eu un tête-à-tête avec un juge qui était en charge du dossier qui a fait plus de 150 morts… »J’ai déjà été invité par le juge qui avait ce dossier en main, j’ai apporté mon témoignage. Je ne suis pas plaignant personnellement mais je suis ravi et heureux de savoir que les victimes vont avoir enfin droit à la vérité, à la justice et peut-être à la répartition mais je souhaite vivement que notre justice soit à la hauteur de ses défis et qu’à partir de ce procès qu’il n’y ait plus de crimes impunis dans notre pays ».

Mamadou Yaya Barry